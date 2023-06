A ocho años del primer #NiUnaMenos que se llevó adelante en el 2015, ocurrieron 2.209 femicidios en la Argentina.

En este contexto, EL MEDIADOR dialogó con Natalia Gutiérrez, la Referente Plenario de Trabajadoras, quien se refirió a las actividades en el marco de una nueva marcha este sábado 3 de junio reclamando un nuevo aniversario de #NiUnaMenos. En primera línea, remarcó: “Estamos preparándonos para la mesa feminista de Río Gallegos, que agrupa a varias organizaciones dependientes, gremios y partidos políticos, para llevar adelante el movimiento de la agenda feminista. Ahora organizando actividades de cara al 3 de junio por #NiUnaMenos”.

Prosiguió: “Pertenezco a una organización de mujeres que militamos al Partido Obrero, tenemos una mirada crítica sobre la situación que no ha cambiado demasiado desde el primer #NiUnaMenos. Esto se dio en el 2015 ante una escalada de femicidios a nivel nacional, distintos casos que conmocionaron a la población y pusieron sobre la mesa la violencia de género. Hoy se habla de 1 femicidio cada 27 horas”.

Por su parte, aseguró que “si bien hay visibilización de políticas de género, se crearon ministerios a nivel nacional y en la provincia de Santa Cruz, la violencia de género es una problemática que no se ha erradicado y no se va a erradicar en la medida en que no haya un presupuesto real”.

“El Estado es el responsable de los femicidios, de los crímenes de odio. Es insuficiente porque todo el tiempo hay denuncias de violencia, hay un femicidio por día en las noticias y sucede que la justicia no acompaña en los casos de las denuncias”, comentó.

Y puntualizó: “La educación sexual integral es una ley que existe y no se está aceptando. Es importante la información en todos los niveles educativos para crear vínculos sanos. Hay mucho camino por recorrer y por eso este 3 de junio volvemos a las calles”.

Las actividades en el marco de un nuevo aniversario de #NiUnaMenos

Este sábado 3 de junio se realizarán actividades en el marco de #NiUnaMenos. En Río Gallegos, comenzará el viernes 2 de junio con una vigilia desde las 20 horas en el local de ATE con actrices, música, actores de la diversidad con entrada libre y gratuita.

Por otro lado, el día sábado 3 será la movilización desde la 17:30 horas y terminará en la Casa de Gobierno la convocatoria. “Vamos a visibilizar la falta de justicia en la provincia de Santa Cruz, y los tantos casos cajoneados”, finalizó.