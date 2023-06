Se conoció el acuerdo económico entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan tras la separación

La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre del año pasado, luego de que él ganara la Copa del Mundo y celebrara la Navidad y su cumpleaños en La Pampa. La joven influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y empezó una nueva vida en Buenos Aires. Según trascendió, el vínculo se terminó porque el futbolista apostó a un nuevo romance con Ailén Cova, quien era su mejor amiga de toda la vida.

En ese sentido, este miércoles en LAM, Yanina Latorre dio detalles del acuerdo económico que firmarán Mac Allister y Mayan por el tiempo que estuvieron juntos. “Ella recibió el perrito que tenían, él se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, comenzó diciendo la panelista sobre la mascota que tenían en común cuando vivían en el exterior.

“Creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”, afirmó Latorre. Por su parte, Yanina dio más información al respecto. “La vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila. No sé quién dijo que podrían volver (por Camila y Alexis), no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba”, concluyó.

Un detalle importante a tener en cuenta es que el día que Alexis blanqueó públicamente su relación con Ailén a través de su cuenta de Instagram, que fue durante el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, paralelamente desde Buenos Aires, su exnovia Camila se reencontró con Kim, la perrita que tenían en común. “Miren a quién estamos yendo a buscar”, contó Mayan en una historia. Luego, compartió varios videos junto a su mascota: “Llegó la reina, lo que te extrañé mi amor”.

Si bien Alexis y Ailén ya estaban oficialmente separados desde fines de diciembre, a raíz del escándalo mediático que cobró la separación post Mundial de Qatar 2022, el jugador reservó su nuevo vínculo hasta que, finalmente, seis meses después en un nuevo encuentro de la Scaloneta, se tomó varias fotos junto a su nueva novia y también decidió subirlo a sus redes.

Cabe destacar que, en las últimas horas, Mayan habló con Intrusos, luego de que el futbolista de la selección argentina se mostrara públicamente con su nueva novia. “¿Fue una traición?”, le preguntaron a la influencer y ella asintió. Y agregó: “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”. “¿Es una pesadilla?”, repreguntó el cronista. “No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, dijo Camila.

“¿Creció en número de tus seguidores en Instagram a partir de tu separación?”, le preguntaron. “Sí, aparecieron muchos mensajes lindos de apoyo, eso está bueno. Ya venía de una exposición alta por el tema del Mundial”, contestó Camila, quien a la vez dijo que desde la separación del futbolista se dedica a ser “influencer de moda y para haber arrancado hace poco me va bien”.

FUENTE: PÁGINA/12