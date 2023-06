El precandidato presidencial del Frente de Todos Juan Grabois ratificó su decisión de competir en las PASO y afirmó que no se "bancaría una fórmula entre (Sergio) Massa y (Eduardo) Wado (De Pedro), en ese orden".

El líder de la UTEP señaló que el escenario electoral del oficialismo es "muy impreciso" y remarcó que "es bastante excepcional que a 20 días del cierre de listas no haya claridad de las candidaturas".

Al ser consultado sobre si la postulación del ministro del Interior cambió su idea de competir, el abogado respondió: "¿Por qué habría de dejar nuestra candidatura? Sigo. Acá estamos. Por ahora candidatos están Scioli, Rossi y yo. Wado no se lanzó todavía como precandidato, porque cuando te lanzás decís ´yo soy candidato´".

Respecto a la figura del referente camporista, Grabois lo definió como "un tipo noble, con principios sólidos, mucha capacidad de laburo, muy inteligente y fundamentalmente no va a traicionar sus raíces y su historia junto a Néstor y Cristina (Kirchner)".

Ante la posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa, sea compañero de fórmula de De Pedro como postulante a vicepresidente, el dirigente social no ahorró en cuestionamientos hacia el tigrense: "Quedó demostrado que la Argentina tiene un régimen hiperpresidencialista. No me preocupa quién va segundo, sino quién va primero. No me bancaría una fórmula entre Massa y Wado, en ese orden"

"Alguien me dijo ´si sos Presidente y Massa vice, tené mucho cuidado, mirá para atrás cuando salís de tu casa´", comentó, entre risas.

Y lanzó: "Aprovechó su posición de poder y ahora está en una actitud totalmente extorsiva contra el país y dice ´si no ponen a mi esposa de vicegobernadora, capaz que renuncio; si no me dan en la lista lo que quiero, por ahí me voy´. Es la forma en que se maneja la política cortoplacista y poco preocupada por el futuro de la Patria".

"Garcas siempre existieron en todos los campos políticos, pero el problema es cuando son los jefes", ahondó.

Para Grabois, en el Frente de Todos "tiene que haber un candidato y un programa que represente de piso el ideario de Cristina y además agregarle la agenda de techo, tierra y trabajo y una renovación generacional".

Al volver a referirse a la figura de Wado De Pedro, indicó que el oficialismo "perdió tiempo en el operativo clamor, destinado al fracaso absoluto". "El problema fundamental de Wado como candidato es su nivel de conocimiento. Estaríamos en mejores condiciones si hubiésemos aprovechado esos meses para levantar la figura de Wado", finalizó.

FUENTE: INFOBAE