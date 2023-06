Fue una jornada larga en Puerto Deseado. Los integrantes de la Unión Cívica Radical se dieron cita en la localidad de zona norte, a fin de decidir de una vez por todas si aceptan o no integrar más espacios a Cambia Santa Cruz. Es que la UCR es el accionista mayoritario del frente opositor y termina de definir postura acerca de la integración del espacio de Claudio Vidal (SER). La votación quedó reñido voto a voto y durante toda la tarde y noche del sábado, se generaron expectativas debido a que estaba el mano a mano con los convencionales. Fue tal acalorada la decisión que incluso fuertes gritos entre los participantes, en un momento en el que incluso pudo haber pasado a mayores.



La votación fue por unanimidad. El resultado fue la inclusión del espacio de SER con la condición Sine qua non de conformar una lista única con los espacios que integran actualmente Cambia Santa Cruz; esta fórmula deberá competir, en caso de suceder, con los sublemas de Claudio Vidal dentro del lema.

“Si no podemos garantizar el cumplimiento de la conformación y de una lista única, creemos brindaría muchas posibilidades. Tenemos que sincerarnos y decir que nos merecemos lo que nos pasa”

Luego de la lectura del acta, la votación -que hasta las primeras horas de la noche se peleaba voto a voto- quedó por unanimidad. De esta manera, la UCR plantea poder cerrar acuerdos con el partido de Vidal, señalando condiciones que ahora el dirigente petrolero y diputado nacional deberá decidir si las acepta o no.

Lista única sí o sí

En este marco, el parte oficial enviado por la UCR expresa: “La hegemonía ejercida por quienes gobiernan la provincia hace más de treinta años ha sometido a la ciudadanía santacruceña al estancamiento. Es esa línea que generamos debate de manera seria y responsable, poniendo el interés colectivo, el de cada ciudadano de este territorio, por sobre intereses individuales. Son esos ciudadanos hartos del sometimiento los que necesitan que seamos una opción real ante la desazón a la que nos ha dejado el frente de todos”

“Por lo tanto, hemos decidido otorgarle el mandato a nuestros representantes del partido, incluyendo al presidente de la Honorable Convención, ante la mesa de Cambia Santa Cruz, llevando la propuesta de ampliar el frente electoral con la inclusión del partido SER y con la condición de conformar una lista única de todos los partidos que actualmente integran el frente de Cambia Santa Cruz, de forma tal que compita único contra el o los sublemas que pudiera presentar ser” cerraron.

Esto se traduce a que actualmente, los 5 candidatos que tiene el espacio de Cambia Santa Cruz deberán ponerse de acuerdo en ir en única lista. En caso que uno de ellos no acepte, el acuerdo no podrá ser alcanzado. Ahora vienen días en que la mesa de Cambia deberá ponerse de acuerdo y decidir si toman este camino o no, mientras el cronometro de cara al cierre de Frentes electorales y posteriormente la presentación de candidatos, sigue el conteo. Se vienen jornadas decisivas y de debate interno puertas adentro del Frente, que tendrá una reunión más -al menos- de decidir si va de la mano con Vidal o no.

FUENTE: Tiempo Sur.