Este fin de semana se realizó la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), columna vertebral del Frente Cambia Santa Cruz, donde se anunció el ingreso del partido SER, del secretario general del gremio de los petroleros, Claudio Vidal, a la mesa del espacio opositor.

Dicho anuncio, se realizó en el marco de la Convención Extraordinaria de la Unión Cívica Radical que tuvo lugar en Puerto Deseado.

En esta oportunidad, Roxana Reyes, la diputada nacional dialogó con EL MEDIADOR: “Estuve presente en la Convención, muy bueno poder escucharnos y encontrarnos, escuchar las distintas posiciones, más allá del debate encontrar un consenso, aún cuando había acuerdo y desacuerdo en temas de estrategia electoral”.

"No estoy de acuerdo con esta alianza con el partido SER”

“Con Gabriela Mestelán tenemos acuerdos. No puedo darle un voto a Vidal, a mí no me gusta mentir de esa forma, yo creo en el cambio en serio, creo que Vidal es kirchnerista y esto representa un kirchnerismo decadente. Yo sigo planteando mi idea, no estoy de acuerdo con esta alianza con el partido SER”, aseguró la referente de la UCR.

Posteriormente, expresó: “Pienso así, lo dije siempre, lo dije en la mesa de Cambia Santa Cruz, no vale la pena silenciarme al respecto. Tenemos que ser muy auténticos. Mirey Zeidán tiene algo que aportar a Santa Cruz y Mario Markic también esto nos enriquece, amplía la mesa y las posibilidades, la competitividad. No tenemos que ser más mentirosos por cuestiones electorales”.

Por otro lado, en la entrevista se refirió a esta decisión apoyada por el senador nacional Eduardo Costa: “He tenido desacuerdos con Eduardo Costa, yo me mantengo en mi postura y no planteé esa alternativa. Si hay alguien que era kirchnerista y nosotros venimos hace 35 años planteando cuestiones, esa persona tiene que sumarse y demostrar que ha cambiado sus prácticas. No llevarse por delante un partido ni pretender operar en un partido”.

“Yo sigo siendo candidata a gobernadora de Santa Cruz”, concluyó Roxana Reyes en este contexto.