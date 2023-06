Buen Día Vida disfruta de su nuevo espacio

Hace una semana atrás, integrantes del grupo de mutua ayuda Buen Día Vida hicieron la entrega a las autoridades de la Comisión Directiva de LALCEC de las llaves del que fue un espacio que los acompañó durante casi 24 años.

Esta ceremonia fue movilizadora para sus integrantes, debido a que no era algo fácil de realizar teniendo en cuenta que, durante tantos años, LALCEC fue su hogar. "No estaba fortalecida, por eso le hice lugar a que vayan las chicas del grupo. Fue super pertinente que vayan las chicas que recibieron la llave, por el valor emotivo que tenía ese momento y que cada una lo vivió de distinta manera, según el tiempo vivido en ese espacio", contó a TiempoSur la coordinadora del grupo de mutua ayuda Buen Día Vida, Patricia Lozano.

Patricia expresó a este medio que se trata de un "espacio histórico" para el grupo debido a que -dentro del mismo- vivieron muchas experiencias y compartieron junto con "muchas compañeras del grupo que hoy ya no están, por eso me refiero que es algo emotivo. Una de las chicas que habló, Mercedes, contó que falleció su hermana". A lo largo de la historia de Buen Día Vida, se han perdido muchas compañeras las cuales "trabajaron con nosotras para que esté la ley, la reglamentación y tantos proyectos que teníamos, por lo que ese espacio físico es movilizante por todo lo que conlleva la historia del grupo. La parte emocional es muy fuerte y esto no deja de ser un duelo, porque dejamos un espacio físico que era nuestro espacio de pertenencia".

"Hoy estamos en un nuevo lugar, por lo cual estamos muy agradecidas, y además tenemos esta capacidad humana de hacer esta adaptación. El mismo 31 de mayo fue nuestro primer día de grupo y hoy es nuestro segundo día en el CIC Belén, en donde su directora nos atendió con tanta amorosidad que, a pesar del duelo que uno atraviesa ante la pérdida del lugar, nos hizo sentir ese acompañamiento, ellos están generando que este proceso de cambio se realice de una manera más llevadera".

Al ser consultada por este medio sobre cómo abordan esta nueva etapa en el lugar transitorio y ante la próxima creación de su sede, Lozano señaló que se siente mucho "más tranquila. Estamos en un lugar en donde nos sentimos parte, nos sentimos cuidadas.Las chicas expresaron que se sienten bien en el lugar y muchas viven cerca del CIC Belén, así que les viene bien. Las pacientes se manifestaron de forma favorable y se sintieron contenidas y cuidadas".

Para finalizar, la coordinadora del grupo Buen Dia Vida expresó que una de las cosas que valora de todo este procedimiento es "el acompañamiento de la comunidad y de los distintos referentes del gobierno provincial y municipal, del Ministerio de Desarrollo, del Programa Organizar, del CIC Belén, del IDUV, de Personería Jurídica de la provincia y del departamento de Tierras del Municipio", y completó: "Cada persona que se comunica para felicitarnos por el espacio físico está invitada a la inauguración. Nosotros pensamos que ese día va a ser un día maravilloso porque va a estar el grupo y la comunidad siendo testigo de ese momento".

FUENTE: Tiempo Sur.