Fundación Banco Santa Cruz lanza la séptima edición de Iniciativas Sustentables

Así lo dijo el concejal de la CC- ARI de Río Gallegos y ex Secretario General de la ADOSAC dejó en claro su postura sobre una posible alianza con el espacio de SER, que lidera Claudio Vidal. Contó detalles de los encuentros que se vienen en la Mesa de Cambia Santa Cruz tras esta interna de cara al próximo 14 de junio.

Omar Fernández, referente del Socialismo Santacruceño, ex intendente de Pico Truncado y ex candidato a gobernador en 2019, se refirió a la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), que tuvo lugar el pasado sábado en la localidad de Puerto Deseado, donde se decidió avanzar en una alianza electoral con el espacio de SER. "La Mesa de Cambia viene analizando esto, no fue nada nuevo”, indicó.