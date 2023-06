Osvaldo Bazán utilizó su cuenta de Twitter para contar que le habían robado el celular cuando regresaba de su trabajo en la señal TN hacia su domicilio en la zona de Abasto.

“Venía en el remise en Anchorena al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular. Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios. Por suerte, sólo fue el robo. No tengo celular ni wassap”, detalló el periodista y escritor.

“Ya está bloqueado, gracias. Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, sino con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes”, explicó más tarde, al tiempo que comenzó a compartir varios de los mensajes que le enviaban sus seguidores, en su mayoría contando episodios similares al que le ocurrió a él.

Tras el episodio, Bazán habló con Jonatan Viale, para el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia y dio más detalles del episodio de inseguridad que le tocó protagonizar: “Me llamó la atención la manera en que se dio el asunto. Yo estaba en el asiento de atrás en el medio viendo el celular. Y de repente una explosión de vidrios. Los vidrios me quedaron en el pullover”.

“Me salvaron los sandwichitos. Como era el día del periodista, habían mandado sandwichitos al canal y mis compañeros no quisieron pero, como yo soy el gordo del grupo, me los llevé. Los puse al lado de la ventanilla y eso me salvó porque sino me hubiese sentado ahí”, reveló Bazán.

El periodista contó que el robo ocurrió atrás de la estación de Once y destacó que no es la primera vez que le pasa algo sí en esa zona: “Me habían robado una vez unos motochorros en la calle. Otra vez me abrieron la puerta del taxi y salieron corriendo. Todo en la zona del Abasto, donde yo vivo”.

Por último, se refirió dijo que rápidamente fue a comprarse un celular nuevo. “Nadie más hace canje de celulares, así que tuve que comprar uno nuevo y es carísimo”, se lamentó.

FUENTE: INFOCIELO