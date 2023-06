El presidente Alberto Fernández cuestionó a los sectores libertarios y cargó contra el ex mandatario Mauricio Macri por haber cerrado 10 ministerios, entre ellos, las carteras de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología durante su gestión.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".