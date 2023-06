La Selección Argentina aprovechó esta doble fecha FIFA para realizar dos amistosos en una gira en Asia, y allí fue donde Emiliano "Dibu" Martínez, que estuvo como invitado en un evento, aseguró que "moriría por Messi en la cancha". Además, reveló qué le dijo tras la definición por penales ante Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Durante el evento de la marca Xiaohongshu, una especie de Instagram chino, hubo lugar para preguntas de los presentes al arquero argentino: una de ellas fue sobre la definición por penales ante los europeos por el pase a semifinales cuando todo el plantel argentino corrió para abrazar a Lautaro Martínez, pero él se desplomó sobre el césped y quien fue buscarlo fue ni más ni menos que el capitán argentino, Messi.

"En el momento que pasamos a semifinales sabíamos que era un gran paso hacia el sueño de ganar el Mundial. Recuerdo caerme al piso pensando ‘lo logramos’", inició su relato sobre aquel momento de felicidad Martínez.

Posteriormente, reveló qué le dijo Messi: "La primera persona que vi fue Leo y me dijo 'gracias por salvarnos otra vez', por lo que había pasado en los penales de la Copa América".

Finalmente también remarcó lo que significaron para él esas palabras de parte del astro argentino: "Que él me diga eso, probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol, para mí es un logro enorme, un placer. Me gusta decir que moriría por él en la cancha, y trato de ayudarlo".

Por otra parte, el arquero volvió a referirse a la picante definición por penales ante Países Bajos para meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Qatar 2022 y contó que todavía en marzo sentía una molestia de aquella tapada a Van Dijk.

"En el primer penal cuando vi a Van Dijk, yo ya lo conocía del Liverpool, lo vi patear definiciones contra el Chelsea y fue cruzado arriba con dos arqueros que eran altos y se tiraban bien y las dos que fueron cruzados, las dos ganaron. Dije 'este no va a cambiar'", contó en diálogo con AFA Studio.

Entonces contó que no se dirigió al jugador, en algo que destacó en esta clase de instancias: "No le dije ni una palabra a él, fui directamente con todo mi cuerpo, que es más yo creo que en ese penal me lesioné un poco la cadera abajo que todavía me duele porque me estiré tanto".

"Dije 'este no me lo puede meter', para mí el primero después de lo que había pasado en el partido era clave para mis compañeros, para darles tranquilidad después de la euforia de que no entraba en el alargue. Yo creo que en el primero me saqué mucha rabia que tenía del segundo gol", reveló sobre sus pensamientos de ese primer disparo y su bronca por el empate agónico en el final del partido.

FUENTE: TNT SPORTS