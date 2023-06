El embajador en Brasil y precandidato a Presidente Daniel Scioli, está en el ojo de la tormenta desatada por un sector del oficialismo, el que responde a la Vicepresidenta, ante sus indeclinables aspiraciones electorales. Tras diferentes trabas electorales, Scioli resiste, recalienta la interna y asegura que Cristina Kirchner lo votaría a él por su "experiencia, trayectoria y visión de futuro".

Se muestra calmo, cree que es "su momento", y así lo refleja en una entrevista con Noticias Argentinas mientras sorbe un té en su oficina para intentar calmar su tos. Afuera, en el pasillo, tiene afiches de campaña, un cuadro de Juan Domingo Perón y una portarretrato con una caricatura suya rodeado por los presidentes Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Luiz Inácio "Lula" da Silva y Jair Bolsonaro.

Sin titubear asegura estar convencido de que va a ganar y aunque evita hacer eco de las críticas emitidas por la titular del Senado y el líder del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, señala una doble vara con la que -considera- lo miden a él y le dejan pasar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, potencial candidato del sector.

"¿De qué se horrorizan? porque sino parece que me dejan en un lugar ridículo", eleva la voz el embajador y agrega en referencia al dirigente camporista: "A mí me volvían loco cada vez que iba a ExpoAgro y este año estaban todos ahí, haciendo cola en la inauguración a ver quién se sacaba la foto más linda con los directivos de Clarín y La Nación. A ver, digamos las cosas cómo son, a esta altura"

A pesar de los debates públicos tras el renombre del Frente de Todos devenido en Unión por la Patria, Scioli celebra la posibilidad de que haya PASO, hecho que da por confirmado y por el que se atribuye la victoria. "No soy yo quien definió el reglamento, yo definí sobre la PASO, la participación e integración porque estoy confiado en que voy a ganar", remarcó.

Cree que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, "es la mejor" para la gobernación de Buenos Aires y confiesa estar trabajado en el armado de listas a nivel nacional como también en el cumplimiento de los avales provinciales, contemplados en el reglamento, provenientes de algunos de los partidos del PJ con los que no tiene buena relación como el Frente Renovador, Kolinas y Nuevo Encuentro.

--Te escuché en otras oportunidades decir que estás más preparado que en la campaña 2015, ¿qué hay de diferente esta vez y por qué crees que llegas mejor?

--La vida es superación, es autocrítica, aprender permanentemente. Brasil me aportó a la experiencia que tenía, en la visión geopolítica, una especialización en distintos temas. Estoy con convicción de representar e interpretar lo que espera el pueblo argentino de su próximo presidente, valores que tienen que ver con previsibilidad, confianza, sensatez, moderación, con la capacidad de lograr acuerdo y creo que impactó mucho, positivamente, porque tuve que desplegar toda mi destreza. Cómo logré con [Jair] Bolsonaro destrabar y volver a que Brasil sea el primer socio comercial de Argentina, y luego vincular un acuerdo con Lula [da Silva] sin precedente y una alianza estratégica.

Creo también que el tiempo es un gran ordenador y reivindicador. Por ahí muchas cosas no se vieron, no se apreciaron, la gente no lo tiene muy presente, del debate en 2015, mi sentido de la responsabilidad, mi coherencia de haber estado siempre en el mismo espacio político.

La Argentina que viene necesita de acuerdo, de mayor diálogo, encuentro, de mayor tranquilidad con todo lo que esta palabra necesita. Tengo muy claro que la solución al país viene de la mano de la expansión productiva, del crecimiento, ahí vamos a encontrar equilibrio fiscal y no de la mano del ajuste.

--¿Qué le aporta al mapa político la candidatura de Daniel Scioli?

Amplitud, potencialidad. El camino de unidad está garantizado al final de las PASO. Mis 25 años de carrera política son un testimonio de respeto, de compromiso, de poner el hombro. Aparte, mi carrera empezó con una PASO en la Capital Federal. Como pude ganar esa PASO, puedo hacer una gran elección general.

--¿Qué te diferencia de la precandidatura de Agustín Rossi, Wado de Pedro y Sergio Massa?

Los respeto a todos y el día después el país los necesita a todos. Necesitamos a todos los que estamos al interior del frente y también ir en búsqueda de otros espacios políticos. En un momento en el que se van ya concentrando y reduciendo las alternativas y decisiones que tendrá que tomar el pueblo argentino.

Lo mío no es contra nadie es a favor del país, de la industria nacional, de la producción. También el reconocimiento a la inflación, a los salarios que no alcanzan, a la problemática de la inseguridad.

--¿Cuál es el rol del presidente Alberto Fernández en tu candidatura?

Asumo mi candidatura con total responsabilidad y decisión personal. Él es un hombre con un profundo sentido de responsabilidad democrática, promueve las PASO mencionando que para este tiempo del frente es lo mejor que sea el ordenador y la voluntad de la gente popular de quién es el mejor candidato.

Creo que lo que está buscando es proyectar el país a futuro que no sea volver a empezar y en eso hay que tener en cuenta el contexto en el que le tocó gobernar: pandemia, sequía, la guerra.

A mí me gustaría encarar todo, construir sobre lo construido. No estoy de acuerdo con que hay que dinamitar todo, entregar Aerolíneas, dolarizar, arancelar la educación pública. El país está en movimiento, con problemas como los que te mencioné antes. Soy la garantía de eso que la gente que ha vuelto al trabajo tenga un mejor salario.

--¿Esperabas más de Alberto Fernández respecto a tu candidatura?

Jamás esperé que el Presidente de la Nación se entrometa en un tema partidario, en estas cuestiones internas, y una vez que esté definida la voluntad popular él dará su opinión, mientras tanto, está próximo a inaugurar la primera etapa del gasoducto, entregando viviendas, reafirmando su compromiso de inversión en Ciencia y Tecnología, temas de infraestructura, gobernando, con las dificultades de un nuevo mundo, de un contexto internacional y las dificultades coyunturales que se presentan

--Y una interna también

Sí, pero bueno él ha buscado en todo momento preservar la unidad del espacio aún cuando la discusión hacia afuera es adentro.

--En caso de que la condición sea cada candidato con sus listas, ¿están armadas o estás trabajando? ¿Cómo viene ese proceso?

Está definido. Hay boletas que podes elegir, muchos municipios de la provincias que pueden tomar la decisión de ir con Vicky [Tolosa Paz] como gobernadora o conmigo como presidente, es muy fuerte la asociación que hay de ocho años trabajando juntos y yendo juntos a la elección en la provincia. Muchos me han manifestado eso.

No soy yo quien definió el reglamento, yo definí sobre la PASO, la participación e integración porque estoy confiado en que voy a ganar, quiero el día después de las PASO tener integrado a los otros referentes de las otras fuerzas políticas.

--Llevar adelante una campaña electoral puede costar hasta 4 mil millones, ¿creés que podés financiar esa suma o conseguirla?

Están los espacios gratuitos para todos los partidos, los fondos que se distribuyen a todos los candidatos y en mi caso, no tengo que hacer una campaña tradicional, no voy a molestar a la gente con acto, voy a ir donde a sus lugares de trabajo, hablando a los distintos sectores y dándole las razones por las cual voy a pedir su voto.

No voy a estar prometiendo soluciones mágicas ni molestando a la gente, sacando tiempo a su familia y su trabajo. Conozco, es cuestión de generar una empatía, estar cerca y no cometer errores.

--¿No consideras que podría generar una competencia desigual?

Ha quedado muchas veces demostrado en la historia sino ganaría las elecciones el que sea más poderoso económicamente,

--¿Hay PASO o crees que hay margen para consensuar un candidato?

Hay PASO. Es un triunfo de la democracia partidaria, aparte la PASO es una ley, todos los candidatos deben atravesar las PASO, en algunos puede haber un solo candidato y en otros una PASO.

En 2021 demostró como [Diego] Santilli y [Facundo] Manes se terminaron potenciando...[Mauricio] Macri en 2015. Algunos tienen miedo a la foto de las PASO. En 2015 gané por 14 puntos y después terminé perdiendo la elección en el balotaje. Si se realiza en términos constructivos.

--Entonces, ¿por qué generó tanto ruido interno?

Hemos hecho un acuerdo, miremos para adelante ahora.

--Si te proponen ser el candidato de consenso, ¿lo considerarías?

Lo mejor es una PASO, no es un tema mío, lo ha dicho [Agustín] Rossi, [Juan] Grabois, lo dijo Wado [de Pedro].

--¿Por qué te cuestionan entonces?

No lo siento. Estamos discutiendo y debatiendo la presidencia de la nación, el camino hacia eso. Si quiero ser el goleador de Villa La Ñata alguna patada me voy a comer; cuando quería correr en lancha y ser campeón del mundo, mirá lo que me pasó. No es que todo el mundo puede estar de acuerdo, pero hay una decisión que se ha tomado, el 13 de agosto hay PASO en el país y dentro del frente. Dejemos que el poder maravilloso de la voluntad popular sea la que ordene las candidaturas, quién creen que sea el mejor para encarar los desafíos que tiene el país.

--¿Cómo es tu vínculo con Cristina? ¿Te llamó? ¿Cómo recibiste sus críticas ayer?

Es un vinculo de respeto y de afecto. A veces ponen cosas en boca de Cristina... Cristina tiene que hablar ella directamente, dice lo que piensa, y toma las decisiones que toma. Algunos interpretan los gestos, lo que quiso decir.

--Ayer habló, no dio nombres, pero habló...

No dio nombres, entonces como dice el dicho, al que le quepa el sayo que se lo ponga. He pasado tantas...es su punto de vista y yo puedo tener el mío.

--¿Mantenés conversaciones con ella ahora?

Ahora hace un tiempo que no hablo. En diciembre intercambiamos mensaje, me invitaron al acto del 25 de mayo cuando fueron los 20 años que asumí con Néstor [Kirchner]. Ella sabe que soy una de las personas más confiables y previsibles que tiene el espacio, porque lo ha visto durante 20 años que iniciamos la fórmula con Néstor Kirchner.

Creo que me votaría a mí (se ríe) por experiencia, trayectoria, por mi visión de futuro, por muchas cosas que coincido en cuanto a que hay que industrializar la realidad, las sinergias en lo público- privado, la economía del conocimiento, porque hay que rever el acuerdo con el FMI

--¿Y con Máximo Kirchner?

De respeto. Me he encontrado en distintas oportunidades, hemos comido asados juntos, normal.

--¿Y respecto al reglamento?

Eso lo lleva Alberto Pérez con él y Victoria Tolosa Paz, pero me he visto muchísimas veces social y políticamente.

--¿Hay algún escenario en el que Scioli baje su candidatura?

A esta altura... no es que yo compito, el pueblo peronista quiere participar y decidir y me hago eco de eso.

--¿Por qué Victoria Tolosa Paz y no Axel Kicillof en provincia?

Primero, Victoria es una gladiadora, con convicciones políticas, una trabajadora incansable y segundo, porque la definición que han dado autoridades de la provincia ha sido muy clara, que cada precandidato a presidente lleve su candidato por distritos y en la categoría gobernador también y Victoria es la mejor.

--¿Hay compañero/a de fórmula?

Lo vamos a anunciar en los próximos días.

--¿Cómo tomaste el comunicado del PJ bonaerense?

Que hay PASO.

--¿Y respecto a las críticas?

Siempre hay tensiones en esta etapa. Si hay alguien que jamás judicializó la política...en mi vida le hice una denuncia a nadie. A nadie.

--Aníbal dijo que llegado el caso iba a...

Aníbal dijo que llegado el caso iba a buscar que se respete el reglamento.

--Sí, vía la justicia electoral.

Pero no lo dijo en tono amenazante ni mucho menos, pero bueno, ya está, llevémosle tranquilidad a la gente, paz, expectativa.

--Te escuché decir que, de ser electo, Patricia Bullrich te sería “muy necesaria”. ¿Para qué?

No, dije que los tiempos que viene se necesita... no lo personalizo en ella ni en ningún otro dirigente. Solo contra el mundo, en el tiempo que se viene vamos a tener que acordar políticas de Estado, puntos de encuentro.

Tomo iniciativas escuchando a los demás también. Escucho las ideas y las propuestas, cuando [Javier] Milei habla de simplificación de impuestos, ordenamiento del Estado esas cosas que uno está de acuerdo.

--Bullrich también está de acuerdo con Milei

Es un acuerdo de otras características, que está todo mal, que hay que dinamitar todo, que hay que cerrar al Banco Central. Yo lo asumo por el camino de soberanía alimentaria, energética, monetaria y de los recursos naturales.

--¿Cómo es tu relación con la oposición?

Es buena, siempre ha sido de respeto porque me han visto a lo largo de todos estos años. Siendo presidente del senado tenía una muy buena relación, además mi papá en vida fue un gran amigo de [Raúl] Alfonsín, impulsor de su candidatura presidencial y de su presidencia. Tengo muchos amigos del radicalismo. Hablo con [Facundo] Manes, [Horacio Rodríguez] Larreta.

--¿Hablás del ministro Wado de Pedro?

Hablamos de quién sea. Se horrorizan cuando voy a TN, perdón...miren a los programas a los que han ido, y es bueno que lo hagan. Cuando yo voy, está mal y cuando el otro lo hace está bien. Basta de esas cosas

--¿Por qué lo hacen?

Que se yo, hago lo que tengo que hacer y estoy haciendo lo que la gente me pide y necesita que haga para el tiempo que se viene. Concordia, convivencia.

--¿Crees que el kirchnerismo quiere boicotear tu candidatura?

No (hace silencio)... Algunos lo ponen en cabeza a Alberto [Fernández]. Alberto es el presidente y yo soy precandidato. Pongamos las cosas en su lugar.

--Se habla de un apoyo indirecto a tu candidatura

El apoyo de Alberto es a las PASO. Ayer salió ayer a apoyar a Unión por la Patria, es eso.

--Quisiera hacerte una consulta respecto al reglamento provincial que establece...

No me especializo, no es que no quiera responder.

--Pero es una consulta general. El reglamento provincial establece que los avales deben ser en un 50% por afiliados del PJ y un 20% por partidos del espacio que no tienen un buen balance de tu precandidatura como Kolinas, el Frente Renovador y Nuevo Encuentro.

Sí, sí, mi equipo técnico está trabajando, no le llevemos más problemas y angustia a la gente.

--¿Lo van a resolver?

Sí, me gustan las carreras de obstáculos. ¿Terminamos?

--No, casi, dejame consultarte por tu plan económico ante la crisis económica que atraviesa la Argentina. ¿Lo tenes planeado ya? ¿Cuál es?

De la mano del crecimiento vienen las soluciones a los problemas que el país tiene. Hay que llegar a una conversión del tipo de cambio, una simplificación de impuestos, un fortalecimiento del BCRA, una recuperación rápida del salario real y las jubilaciones.

Es tiempo de megaindustrialización, industrias digitales, producir semiconductores y nuestros fertilizantes, la globalización de regiones, por eso defiendo tanto la integración con Brasil y el resto de los países, agregar valor a la megaminería, que no se nos lleven nuestros recursos naturales y después compremos productos manufacturados, fuentes de trabajo de calidad, economía del conocimiento, ahí tenemos que poner nuestros esfuerzos.

--La campaña del Frente de Todos 2019 fue con “llenar la heladera”, “volvían los asados”, hoy con el panorama económico actual, ¿por dónde consideras debe que ir la campaña?

Tengo que trabajar para cumplir las expectativas de la gente. Ya hay tantos candidatos que van al campo y prometen sacar las retenciones, van para allá y prometen sacar el cepo y bajar la inflación, yo voy trabajar incansablemente para sacar esto adelante. Dijimos democracia para siempre, 40 años de desarrollo para siempre. Sigamos por este camino

--Vos te mostrás muy confiado, pero en el caso de no ganar, ¿qué vas a hacer?

Voy a acompañar.

--¿Incluso si es Sergio Massa?

Voy a acompañar a quien sea, no pongo nombre. Conmigo adentro no hay problema, el problema lo tiene la gente con las cosas que están pasando.

Precandidatura ratificada formalmente

El embajador argentino en Brasil firmó este sábado la documentación necesaria para presentar formalmente su precandidatura presidencial ante la Justicia Electoral, a una semana del vencimiento del plazo para la inscripción de listas.

Según supo NA, el ex gobernador bonaerense ya rubricó todos los papeles a presentar y definió ponerle "Unidos Triunfaremos" como nombre a su lista. De esta manera, el ex vicepresidente vuelve a ratificar sus intenciones de competir y sigue decidido a presentarse en las PASO del nuevo frente oficialista, Unión por la Patria.





FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS