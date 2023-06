Guillermo Francella recordó su conflicto con Érica Rivas en Casados con hijos

A principios de 2019 comenzaron los rumores de que la sitcom preferida de los argentinos, Casados con hijos, podría tener su versión teatral. Instantáneamente surgieron dos interrogantes: dados los compromisos laborales y que Luisana Lopilato vive en Canadá, ¿podrían estar todos los Argento y el matrimonio Fuseneco en esta remake?; y el segundo consistía en el desafío de mostrar, en tiempos actuales, a aquellos personajes disfuncionales y en reinventar el rol de las mujeres en la historia para adaptarlo al contexto actual.

Pandemia mediante, finalmente en 2020 se confirmó que “en enero 2021 van a estar los protagonistas que habían firmado contrato: Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni), Luisana Lopilato (Paola), Marcelo De Belis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui)”, como habían asegurado desde la producción de la obra. De esa manera, al fin se confirmaba la situación de Érica Rivas, María Elena en la ficción, luego de meses de especulaciones sobre la inserción o no del personaje en la pieza.

Ante ello, la actriz había asegurado: “Les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro. En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, dijo.

Incluso, en una charla con Teleshow aclaró: “Mi militancia la voy a seguir y la seguiré siempre. Igual yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo. Y siento que más allá de que cada uno hizo lo que pudo, también hubo mucha gente que me acompañó en esta necesidad de explicar por qué necesitaba ese cambio. Y además, poder posicionar nuestro trabajo como actriz en los medios de representación teniendo un corte feminista, también: que no seamos solamente feministas para el aborto, pero después en nuestros trabajos seguimos haciendo lo mismo. Lo digo en todos los trabajos, pero más en un trabajo que creamos opinión pública”.

El tiempo pasó, la obra se estrenó y rompió todos los récords imaginables de público, con un total de 95 funciones en las que más de 195 mil espectadores se rieron a carcajadas. Y fue en este contexto que quien volvió a referirse al tema fue Guillermo Francella, en una entrevista brindada a Julio Leiva en Caja Negra. Allí el actor reconoció: “Hoy es muy difícil para los autores escribir humor, no sabés de qué te reís, qué puede pasar con ese cambio tan grande que hubo de que algunas cosas son políticamente correctas y otras no”.

Respecto de la falta de programas de humor en la pantalla chica, aclaró: “Creo que tiene que ver con de qué nos reímos. Los autores están exhaustos, cualquier cosa es incorrecta. Es muy delicado llevar a cabo algo que después te censuren o seas cuestionado. Hoy cambian frases, cambian términos porque no están adecuados para el momento”. También reconoció que otro de los factores es el económico, ya que según su visión con un programa semanal no se recuperaría lo invertido, pero también es inviable hacer un programa de humor diario.

Respecto de ese regreso a las tablas de Casados con hijos y la ausencia de Érica Rivas, reconoció: “Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras. Y dicho y hecho, mirá lo que ocurrió, hicimos 93 Gran Rex... nadie logró hacer esto, una cosa impresionante, 200 mil personas, y vos veías lo que era el público. Porque justamente ella me había preguntado ‘¿y de qué nos vamos a reír?’. De lo que el programa tiene 18 años en el aire, de eso. Pero no. Ella sostenía que haya otro Casados con hijos con autoras mujeres que entiendan el universo de lo que está pasando. Pero no es ni lo que Telefe quiere, ni Viacom, ni Gustavo Yankelevich, ni De Bellis, ni Lopilato, ni Florencia, ni yo, ni el Gran Rex, nadie. La gente quiere ver Casados con hijos”.

“Y por supuesto que si eras feminista en el 2005 ahora vas a ser más feminista y yo más machista para chocar. Ese es el objetivo, y no hubo manera. Lo habló Florencia, lo habló Luisana, o habló Gustavo, lo hablamos todos, y yo le aclaré, no te comas un pan amargo ni me lo haga comer a mí ni a los chicos. Pero estaba demasiado tomada con este tema y dijimos que bueno, no se puede. Y no se hizo, y después no se pudo hacer por la pandemia y pasaron dos años que no se pudo hacer y cuando reflotamos dijimos de buscar una persona que haga el papel de ella pero de otro modo”, aclaró.

Para finalizar, explicó: “No se pudo llegar a un acuerdo, ninguna espina, fue una fiesta maravillosa que quizás ella no lo iba a disfrutar, porque fue el Casados con hijos de hace 18 años”. Además, dejó la puerta abierta para un regreso de la tira, a la vez que aclaró que todo depende de los libros: “No de qué nos reímos, sino con un antagonista que me quiera comer la cabeza”.

