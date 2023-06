El presidente de Unión se disculpó por su comentario sobre Evangelina Anderson

Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe, respondió a las críticas luego de su comentario desubicado en referencia a Evangelina Anderson, esposa de Martín Demichelis, director técnico de River.

"Me han criticado en algunos diarios, en algunos medios como que fui desubicado. Del periodista que me dice si yo iría a robar a River, tendría que decirle cómo me sugerís que yo vaya a robar. Creo que era un comentario pícaro, yo le contesté lo que me salió en el momento", fue lo primero que dijo el mandatario del Tatengue.

"Lo lamento si la señora Anderson se vio afectada, le pido disculpas. Lo otro que tengo que decir claramente es que no puede salir del grado de jocosidad... La pregunta y la respuesta", sentenció Spahn en diálogo con TNT Sports.

En un diálogo con D Sports Radio, la mesa periodística del programa No veo la hora se refirió, en tono de broma, a la búsqueda de un director técnico por parte del "Tatengue" luego de la sorpresiva e inesperada renuncia de Sebastián Méndez: "¿No quiere robar algún técnico? Vio que está de moda... ¿Quién le gusta? ¿Va por Demichelis?", le consultaron al presidente de Unión.

Sin embargo, Spahn quiso seguir el chiste y respondió con un desacertado comentario: "Sí, más que todo por Evangelina (Anderson -esposa del DT de River-)". Inmediatamente, la máxima autoridad de Unión se arrepintió de sus palabras y pidió disculpas: “Le pido perdón a la señora. Lo que pasa es que estamos pasando por un momento complicado y uno trata de tomarlo con un poco de soda”.

FUENTE: TNT SPORTS