Se viralizó un chat de Morena Rial vendiendo a su perro: “A 200 mil lo dejo sin problemas”

Morena Rial continúa siendo el foco de los conflictos mediáticos, esta vez por un escrache en las redes sociales. Durante las últimas horas, se filtró un chat de Whatsapp en donde la hija de Jorge Rial intentaba vender a su perro bulldog frances.

En los mensajes, Morena anunciaba que ponía en venta a su mascota y aseguraba que no la podía tener porque su hijo Francesco era “bruto” con el cachorro. “Y si sabés de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran es bruto, es blue merle, es hermoso”, escribió.

La mediática también comentaba el valor del cachorro y aseguraba tener los papeles de la compra. “Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, y acá Fran es chiquito y no entiende”, reveló.

Frente a este chat filtrado, los usuarios de las redes sociales repudiaron el accionar de la joven de 24 años. “Si necesita plata que labure no que venda un animal”, “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina”, “Los animales no son un mueble que se vende cuando te estorba. Si no lo podés tener dalo en adopción responsable”, fueron algunos de los comentarios en contra de Morena.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que se acusó a Morena Rial de maltrato animal. Durante marzo, la mediática fue acusada de abandonar a sus tres mascotas, dos bulldogs y un perro salchicha en la casa de su vecina para irse de vacaciones.

Además, en 2018 también fue señalada por sus vecinos tras dejar a sus mascotas en un balcón, bajo el sol y sin ningún tipo de resguardo.

FUENTE: TELESHOW