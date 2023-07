Cambio en el reglamento: se hizo oficial la ley Anti Dibu Martínez para los penales

Ya es oficial. La IFAB, que en inglés significa International Football Association Board, dispuso varias modificaciones en el reglamento oficial del fútbol y hay una en particular que tiene mucha relación con la Selección argentina. La temporada 23/24 contará con la ley Anti Dibu Martínez, aunque naturalmente no se llama así. ¿De qué se trata? Los arqueros no podrán realizar ninguna distracción hacia el rival o moverse mientras esperan para atajar un penal.

"El guardameta defensor debe permanecer en la línea de meta, de cara al lanzador, entre los postes, sin tocar los postes, el travesaño ni la red de la portería, hasta que el balón haya sido pateado. El arquero no debe comportarse de forma que distraiga injustamente al pateador, retrasar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la portería". Así, con esas palabras exactas, se publicó la nueva ley. De esta forma, se terminó la posibilidad de moverse o hablarle al futbolista que va a ejecutar en la previa de la misma.

Lo que se buscó es poner un límite contundente al estilo Dibu Martínez, gran maestro de los duelos psicológicos, pero también de otros arqueros como Andrew Redmayne, el australiano saltarín, el neerlandés Andries Noppert o Kepa, el español del Chelsea. Para que quede claro, con esta nueva ley el arquero no puede ni siquiera tocar el travesaño antes de la ejecución. Ni tampoco moverse de lado a lado para desconcentrar al pateador, como hacían muchos.

En un apartado, la IFAB explica la regla de forma más simple: "Se hace la aclaración de que el portero no debe comportarse de manera que no muestre respeto por el juego y el oponente, es decir, distrayendo injustamente al pateador". Acá, el concepto es totalmente abstracto y amplio, ya que depende de cómo juzgue cada árbitro el hecho de "no mostrar respeto por el juego".

Por el momento, lo que está claro es que los árbitros estarán revisando de forma minuciosa el comportamiento de los arqueros en estas situaciones de penales y que aplicarán sanciones para quien no respete la nueva norma. Lo que tampoco está escrito es qué tipo de tarjeta o advertencia se aplica si alguno infringe el reglamento, por lo que quedará a criterio del juez de turno.



Todos los cambios en las reglas del fútbol

1) Si, después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta, antes de que se reanude el juego, de que una persona adicional estaba en el terreno de juego cuando se convirtió el gol y esa persona interfirió en el juego, el árbitro debe anular el gol si la persona extra fue: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol. El juego se reanuda con un tiro libre directo desde la posición de la persona extra.

También deberá anular el gol si un agente externo interfirió en el juego. Se reanuda con pelota al piso.

En cambio, el árbitro debe permitir el gol si la persona adicional fue: un jugador, suplente, jugador sustituido, expulsado o miembro del equipo técnico del equipo que sufrió el gol. También, si ingresó un agente externo que no interfirió en el juego.

Una aclaración: el árbitro debe tomar medidas contra una persona adicional en el terreno de juego cuando se marca un gol solo si la persona afectó el juego. El reglamento no espera que el árbitro sancione la invasión del terreno de juego si no afecta al partido.

Con esto deja claro que si un suplente está precalentando, en un ataque ingresa a la cancha y festeja un gol ya dentro de ella, el tanto será válido si no interfirió en el juego. Años atrás, el Atlético Mineiro quiso impugnar un partido de Copa Libertadores porque se vio que un suplente rival estaba uno o dos metros dentro de la cancha en el momento que la pelota traspasó la línea del arco. Y Galo sostuvo que el gol debió haber sido anulado. Ahora queda claro que eso no es un argumento.

2) El cuarto árbitro puede ayudar al referí de la misma manera que los otros oficiales de partido en el campo. Olé consultó con un ex árbitro que aclaró: "En realidad, esto ya estaba pautado, el cuarto árbitro siempre pudo avisar si hubo una infracción no advertida, ahora lo pusieron en la regla".

3) Los festejos de gol se convertirán en un motivo para adicionar tiempo de descuento al partido.

En este punto, la IB hizo una aclaración: "El árbitro hace una concesión de tiempo en cada mitad por todo el tiempo de juego perdido en esa mitad a través de cambios, festejos de gol y cualquier otra causa de retraso significativo en la reanudación del juego (por ejemplo, celebraciones de gol debido a la interferencia de un agente externo)". La explicación es que a partir de ahora las celebraciones de gol se enumerarán por separado para enfatizar que a menudo resultan en una pérdida significativa de tiempo, que el árbitro tiene en cuenta. Por lo tanto, se aclara que en la práctica esto ya se estaba aplicando.

4) El término "tiros desde el punto penal" se sustituye por "penales en las definiciones. Y acá hay un cambio importante: las advertencias y amonestaciones para los oficiales de equipo, así como para los jugadores, no se trasladan a las tandas de penales. Así, si un futbolista fue amonestado durante el primer o segundo tiempo, o el suplementario, una amarilla durante la definición por penales no significa expulsión.

5) Una aclaración: si el árbitro sanciona un tiro penal por una infracción de un jugador del equipo defensor desafiando a un rival por la pelota (excluyendo sujetar, tirar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etc.), se le debe imponer la misma sanción en cuanto a un intento de jugar el balón. Es decir, sin amonestación.

6) Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente la pelota, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario.

En este punto, se hicieron aclaraciones.

-Jugar "voluntariamente" la pelota (excluida la mano voluntaria) implica que el futbolista tiene la posibilidad de controlarla y pasarla a un compañero, recuperar la posesión y despejar, con el pie y la cabeza.

-El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la "voluntariedad" de la acción.

¿Qué criterios se deben emplear como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar la pelota y, por consiguiente, la acción es "voluntaria"?

-El balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente.

- El balón no se mueve a gran velocidad.

- Se puede prever la trayectoria del balón.- El jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos. Es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control.

-Es más fácil jugar la pelota que está sobre el piso que cuando está en el aire.

7) Aclaración de que el arquero no debe comportarse de manera que no muestre respeto por el juego y el oponente en los penales, es decir, distrayendo injustamente al pateador. Esto es una reacción a los movimientos de Dibu Martínez durante las definiciones durante el Mundial de Qatar.

8) El uso de VAR durante un partido implica los siguientes arreglos prácticos. El VAR ve el partido en la sala de operaciones de video (VOR) asistido por uno o más VAR asistentes (AVAR) y un operador de repetición (RO).

Según la cantidad de ángulos de cámara (y otras consideraciones), puede haber más de un AVAR o RO y uno o más operadores de reproducción (RO).

9) Cuando una infracción sea cometida por alguien del área técnica (suplente, jugador sustituido, expulsado u oficial del equipo) y el infractor no pueda ser identificado, el entrenador del equipo presente en el área técnica recibirá la sanción. Se aclara que esta sanción no se aplica si hay una infracción de un jugador no identificado.

FUENTE: DIARIO OLÉ