El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó que Juntos por el Cambio no se romperá y usó una clásica frase entre los radicales para ponerle paños fríos a la interna del PRO. Lo hizo en la presentación de propuestas de candidatos organizada por la Sociedad Rural Argentina.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que las recetas que propone la oposición solo pueden ser llevadas a cabo ´mediante "un enorme nivel de represión" que el país no toleraría. "No puedo evitar ver el grado de locura con el cual se exhiben los segmentos que representa la derecha. Todo eso sería posible con un enorme nivel de represión que no hay país que lo tolere", afirmó Fernández.