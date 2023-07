Buscan a un marinero desaparecido en Chubut: su familia sospecha que "no se cayó" al agua

Un hombre de 39 años que trabaja en un buque pesquero en Chubut es intensamente buscado por la Prefectura Naval Argentina desde este sábado 15, cuando navegaba a la altura de la ciudad de Puerto Madryn y desapareció tras caer al agua. Su familia expresó que no creen que se haya "arrojado o precipitado" al mar y están a la espera de la declaración de sus compañeros ante la Justicia.

Según informó la autoridad marítima, se tomó conocimiento del hecho luego de una comunicación telefónica del capitán del pesquero, llamado “Nuevo Viento”. En ese sentido, el hombre indicó que no veía al hombre desde que había ido a trabajar a la mañana y que creían que había caído al agua.

La fuerza de seguridad nacional detalló que se lleva a cabo un operativo de búsqueda y rescate con un avión, un helicóptero y un buque guardacostas. "Participan el avión PA-73, el helicóptero PA-41 y el guardacostas GC-28 Derbes de la Autoridad Marítima", dijeron en un comunicado.

Además, señalaron que participan "los buques pesqueros “Buena Pesca”, “Promarsa III”, “Cristo Redentor”, “Franca”, “HuaFeng 827” y “Mercea” que se encontraban navegando por la zona" y colaborarán en la búsqueda del marinero.

En este momento, todas las unidades fluviales y aéreas mencionadas se encuentran abocadas a la emergencia, coordinadas desde el Centro Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia. El caso se encuentra en manos del Juzgado Federal número dos de la ciudad de Rawson.

El tripulante desaparecido

El sitio web del Canal 12 de Puerto Madryn, indicó que el tripulante desaparecido se llama Gabriel Ferreyra, de 39 años y oriundo de Necochea, que trabaja en el mencionado buque durante la temporada de langostinos. Sus compañeros se dieron cuenta de su ausencia cuando se reunieron al mediodía para almorzar.

Se presume que el marinero pudo haber caído al agua a la altura de Punta Ninfas. Por su parte, Cintia Ferreyra, hermana del hombre, pidió que continúe el operativo de búsqueda, que se extenderá por 72 horas. "Pedimos que no paren de buscarlo hasta que lo encuentren, tenemos muy pocos datos y tenemos muchas dudas", comentó la mujer al mencionado medio local.

“No puedo entender si son diez personas arriba del barco cómo no se van a dar cuenta que falta alguien. La empresa para la que el trabaja no quería que viniéramos a Madryn, sólo nos está apoyando el sindicato del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) que nos dio el hospedaje”, agregó.

“Lo vieron por última vez a las 6 y a las 13:30 recién se dan cuenta que no lo encuentran. Estamos esperando que declaren sus compañeros y nos cuenten a la familia qué pasó. Me resulta muy raro", cerró Cintia, que sostuvo que no cree que su hermano se haya caído o arrojado al mar.

Una caída al mar similar sucedió hace tres años

La familia de Ferreyra y distintos medios locales recordaron que el mismo buque fue escenario de un hecho muy parecido en marzo de 2020. En aquel entonces, un oficial y jefe de máquinas cayó al agua cuando navegaban al sur de Necochea, tras salir desde el puerto de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Matías Luri, de 38 años, que jamás fue encontrado. La investigación judicial de ese caso no arrojó resultados que precisaran las circunstancias de cómo había ocurrido el hecho.

