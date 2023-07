María Valenzuela contra Juan Darthés: “Le recomiendo que no vuelva a la Argentina”

María Valenzuela habló sobre la causa judicial por abuso sexual entre Juan Darthés y Thelma Fardín de la cual el actor resultó absuelto por la Justicia de Brasil. Frente a esto, la actriz mantuvo su postura y aseguró que lo considera “culpable”.

“Creo que está todo en una licuadora, una ensalada de frutas terrible. Él es culpable, por más que lo hayan absuelto. El juez dijo las cosas que pasaron”, opinó Valenzuela en una entrevista con "Socios del Espectáculo".

Tras estas declaraciones recordó su paso por "Dulce Amor" y la denuncia por acoso que realizó Calu Rivero contra Darthés en ese entonces. La reconocida actriz aseguró que apoyó a su compañera en ese difícil momento y fue cuestionada por ello.

“Salí a apoyarla porque sabía toda la verdad. A mí me llamaron, me intimaron, me dijeron '¿cómo la defendiste a ella y no a Darthés?'. Yo defendía la verdad, creía y creo en ella”, recordó.

Además, confesó cómo se enteró de la situación: “Calu vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Después de saber lo que estaba pasando, ya las escenas las veía con otra mirada. Me di cuenta que sí, que tenía la verdad”.

Finalmente, opinó sobre el actor y le aconsejó no regresar al país. “Yo le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”, sostuvo.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE