"Encontré un Messi con las ganas de ganar de siempre pero más aliviado"

Gerardo Martino, flamante director técnico del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió a la llegada de Lionel Messi, a quien ya había dirigido en Barcelona y la Selección Argentina. El Tata reveló cómo encontró al astro rosarino ahora que ganó el Mundial de Qatar 2022 y las diferencias con el que tuvo en el pasado.

Cuando el Tata empezó a negociar su llegada a las Garzas, Leo todavía coqueteaba con su regreso a Barcelona, una vez caído el pase al elenco Culé, arregló con el equipo de la MLS. "Justo se empezaba a hablar de la posibilidad de dirigir a Messi, pero estaba más latente la posibilidad de Barcelona. Después se transformó y Leo decidió encarar este proyecto", expresó en diálogo con TyC Sports.

"Empezamos a hablar sobre él y sobre otras opciones que había porque necesitábamos hacer incorporaciones que agrandacen el plantel. Entre lesiones y jugadores que se estaban yendo, algunos en la Copa de Oro, estábamos con el plantel un poco reducido", agregó.

Más tarde, el DT que dirigió a La Pulga en Barcelona y la Selección Argentina, contó las diferencias que encontró con este nuevo Leo, ya campeón con la Albiceleste de la Copa América, la Finalissima y sobre todo el Mundial de Qatar 2022. "Son etapas lindas, todas son diferentes. Lo encuentro con las mismas ganas de siempre pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la Selección Argentina en los últimos años. Era un peso muy grande el que tenía encima y sacárselo lo ha transformado en el día a día", aseguró.

Qué dijo Martino sobre el debut de Messi

Pese a que Messi posteó en su cuenta de Instagram que este viernes tendrá su estreno con la camiseta de Inter Miami en el duelo ante Cruz Azul por la Leagues Cup, Martino prefirió ir con cautela sobre el debut de Leo, como también del de Sergio Busquets.

"No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente, tanto él como Busquets. Llegaron muy bien los dos, podemos tener la expectativa de verlos el viernes pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir", manifestó el DT.

FUENTE: TYC SPORTS