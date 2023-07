Se dio inicio al Plan de Mantenimiento Escolar de Invierno

Sorpresivamente, el candidato a gobernador de Unión por la Patria en Santa Cruz salió en un canal nacional a cuestionar la gestión económica de Alicia Kirchner. Marcó diferencias con su gestión asegurando que "Calafate tiene una realidad distinta, pero a la provincia no le sobra nada". Habló del conflicto docente y dijo "tenemos problemas con que nuestros chicos no van a clases". Los dichos se tomaron como una nueva crítica a la gestión de Alicia Kirchner, la que no es la primera vez que cuestiona.