Aldo Aravena, Candidato Diputado por pueblo "Construyamos Juntos 28 de Noviembre", dialogó con EL MEDIADOR y se refirió a la visita de Pablo Grasso, quien estuvo en la cuenca carbon´ífere junto a candidatos provinciales y nacionales del espacio.

Primeramente, habló sobre el panorama electoral: “Venimos trabajando muy bien con mucha aceptación, somos la única lista de Pablo Grasso en 28 de Noviembre, tenemos mucha aceptación. Estuvo Pablo en la localidad charlando con la gente, hay muy buena aceptación, creemos que nos va a ir muy bien”.

“El compañero municipal ha sido muy golpeado durante este tiempo, es muy complicada la situación del compañero municipal y del vecino de 28 de Noviembre”, sumó Aravena.

En tanto, sostuvo: “La gente nos pide el tema de los establecimientos educativos que no están en condiciones, la falta de profesionales de salud, apuntamos a traer nuevos médicos que se queden en la localidad que la gente pueda tener turnos. Nos piden las calles asfaltadas las cloacas en los 700 lotes que están sin cloacas hace años, que es una de las zonas más complicada, porque no hay agua y no hay gas en algunas zonas”.

“Para mejorar en 28 de Noviembre hay que mejorar el sistema de salud que es lo más complicado”, indicó el candidato a diputado por pueblo de 28 de Noviembre.

“Desde que empezó esta gestión hubo persecución laboral, despidos, por no pensar como el intendente. El intendente tiene 60 denuncias, ha desconocido al gremio por mucho tiempo. La situación del municipal sigue siendo muy difícil. El relato de Vidal se cae con lo de 28 de Noviembre”.

“Lorena es docente y ha participado de estas elecciones en 2019, hemos armado un lindo equipo. En la elección pasada jugamos en partidos diferentes, siempre tuvimos buena comunicación, esta vez nos pidieron que nos juntemos. Ha sido Directora de Deportes. Lorena es muy querida también”, completó.