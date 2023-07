El mediocampista de Independiente Iván Marcone le envió hoy un claro mensaje a la dirigencia del club al afirmar que el plantel "necesita refuerzos que lleguen a tiempo" para disputar la Copa de la Liga Profesional en la segunda parte del año.

En la conferencia de prensa previa al partido con Boca de este sábado, Marcone expresó: “Sabemos que el semestre no fue bueno ni el que esperábamos. Tenemos una cuenta pendiente con el club y con el hincha. Vamos a tratar de terminar el torneo de la mejor manera y de prepararnos para el próximo”.

Y agregó: “Somos un plantel corto con muchos jóvenes. El plantel necesita refuerzos que lleguen a tiempo. Confiamos en la labor de los dirigentes y del manager (Pablo Cavallero). Esperemos que en los próximos días se pueda concretar alguna llegada”.

En la misma línea que Marcone se manifestó el ídolo del conjunto de Avellaneda Ricardo Enrique Bochini, dado que aseguró que con los futbolistas actuales "no se puede apuntar a nada en el semestre próximo".

"Lo de Independiente durante el campeonato fue muy irregular, va a tener que sacar muchos puntos. La gente sabía que no se armó un plantel para salir campeón, pero sí para estar más arriba. El hincha está más comprometido que nunca porque quiere sacar al club adelante, incluso con la colecta que se hizo, llenando la cancha, y no merece ver al equipo de esta manera", sostuvo Bochini en declaraciones a D Sports Radio.

Además, remarcó: "No apareció ningún jugador con características como para usar la número 10, no hay hoy en el plantel quien pueda usarla. Tienen que traer varios jugadores, con este plantel no se puede apuntar a nada en el semestre próximo. Hay que mejorar muchísimo para salir de los últimos puestos, hoy en día no hay ningún jugador que te llame la atención".

FUENTE: EL GRÁFICO