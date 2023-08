Dibu Martínez picante tras la ley que sacó la FIFA para los penales

El arquero de la selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, este viernes, se refirió a la nueva norma que implantó la FIFA, donde lleva su nombre y manifestó que es injusto el reglamento, aun así especificó que se "acordaron tarde".

"Me encantó la "Ley Anti Dibu" porque siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol. Yo a mi familia y a la gente cercana le decía ‘me da igual, ya somos campeones de todo’. Campeón del mundo, campeón de América… La hicieron tarde", expresó Martínez en una charla con Urbana Play FM.

La misma (Ley 14) establece que: "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería".

Cabe destacar que a principios de julio se oficializó una actualización normativa de parte de la IFAB, organización que define las reglas del fútbol a nivel mundial. Esta decisión se dio tras mostrar al arquero argentino imbatible ante los penales en la final ante Francia, donde Argentina se consagró campeón del Mundo.

El arquero se hizo fuerte en este sentido jugando desde lo mental y desconcentrando a su rival. Estos videos dieron la vuelta al mundo y se generó un gran revuelo entre los que lo avalaban y disfrutaban y los que estaban completamente en contra.

Para profundizar, el actual futbolista del Aston Villa aclaró: "Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer de todo y nosotros no podemos ni hablar, me parece que está mal. Me da igual, yo atajé la que tenía que atajar".

Por otro lado, ante la consulta sobre si volvió a ver la final de la Copa del Mundo entre la Selección argentina y Francia, que finalizó 3 a 3 en el tiempo reglamentario y que se definió en los penales con una gran intervención de Martínez, se sinceró: "No la vi. No quiero sufrir".

FUENTE. NOTICIAS ARGENTINAS