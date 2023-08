Transpa S.A. informó que trabaja para mejorar la situación energética que afecta a la Cuenca Carbonífera

Desde la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima, comunicaron a Servicios Públicos que se encuentran apostados en la zona de La Esperanza – Río Turbio, para trabajar sobre las líneas de energía que suministran el servicio en Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour, luego de que en algunas jornadas se presentaran cortes de energía debido a las fuertes nevadas y vientos que han afectado al todo este sector.



Cabe destacar, que en esta zona de tendidos eléctricos está establecido que solo Transpa tiene injerencia y responsabilidad, por lo que tras los últimos cortes energéticos que afectaron a la comunidad de Río Gallegos, Servicios Públicos decidió tomar acciones en contra de dicha empresa, en donde a través de una carta documento se envió una serie de exigencias e incluso no se descartaron tomar medidas judiciales para que se logre dar respuesta a los vecinos.



En este sentido, el subgerente provincial de Planificación de Energía de SPSE, Daniel Martínez, explicó que afortunadamente la comunicación con Transpa S.A está siendo óptima y que en esta zona: “Están trabajando sobre los cables eléctricos porque las condiciones climáticas hacen que se acerquen y genera descarga eléctrica y actúan las protecciones, lo cual provoca la interrupción del servicio. La idea es poner un sobrepeso si se llega a cortar para que el viento no haga las oscilaciones en la línea y estas no se acerquen”, indicó.



Además, manifestó que dicha empresa de transporte de energía se encuentra a la espera para realizar los trabajos planificados sobre los cables eléctricos de este tramo, y que en caso de que no se presente ninguna suspensión del suministro, en cuando mejoren las condiciones climáticas que han tenido en alerta amarilla a este sector de la provincia, trabajarán en el mantenimiento de la línea para optimizar el servicio que se entrega a los usuarios y usuarias de la Cuenca Carbonífera.