Martino habló sobre la posible llegada de Armani y Enzo Pérez a Inter Miami

Gerardo Martino dio una conferencia de prensa en la previa del encuentro de este viernes entre Inter Miami y Charlotte por los cuartos de final de la Leagues Cup, y fue consultado sobre el supuesto interés de la franquicia de Estados Unidos por Franco Armani y Enzo Pérez.

Ante la consulta si estaban dentro de sus gustos, Martino destacó que “hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco como por Enzo, está de más”. Y siguió: “Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables”.

“El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires… En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, señaló.

Más allá de la palabra de Martino, el propio representante de Armani fue quien no descartó la posibilidad de que el arquero llegue al Inter Miami: "No puedo decirte no va a ir, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora", había declarado hace unos días, en Radio La Red, Martín Araoz.

Armani firmó en febrero de 2022 su última renovación contractual, la cual le ata a la institución hasta diciembre del 2024, mientras que Enzo Pérez tiene vínculo con River hasta diciembre de este año y su futuro es una incógnita.

Martino volvió a elogiar a Messi

“En los últimos años de Leo hemos visto mucho de esto y, en realidad, ahora no está haciendo ni más ni menos de lo que vimos hace siete meses en la Copa del Mundo. Y otra cosa que también pasa es ratificar con hechos algo que dijo apenas llegó: vengo a competir y ver si podemos ganar”, destacó el Tata sobre Messi, quien lleva siete goles en los cuatro partidos que disputó con Inter Miami.

"Creo que la imagen del cuarto gol (el de tiro libre que llevó el partido ante Dallas a los penales), digo por las características del partido, más que un festejo fue ir rápido a agarrar la pelota y ver si podemos hacer un quinto gol, un poco refleja eso. Claro que es un contagio para todos”, agregó.



“Los equipos también se hacen de carácter. Hay que jugar bien, superar al rival, tener una idea clara, pero también hay momentos en los que el carácter te pueden sacar un partido adelante. Digo todo esto en condiciones normales, además de lo normal nosotros tenemos a Leo. No puedo hacer un análisis de que tenemos un buen equipo, sin contemplar que tenemos al mejor del mundo. Implica que todos tenemos que trabajar, pero hay que hacer esa salvedad”, cerró Martino.

