El partido se jugará desde las 20 (hora de Argentina) en el estadio Subaru Park, en Philadelphia, y será transmitido por la plataforma Apple TV.

La final de la tercera edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México, se jugará el sábado próximo y la otra semifinal la disputarán también esta noche pero a partir de las 22.30 Monterrey y Nashville, en el estado de Tennessee.

Si avanza a la final, Inter Miami también se asegurará uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024.

A los 36 años y luego de ser campeón del mundo en Qatar, Messi revolucionó la Leagues Cup ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo.

La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).

El estadio en el que se jugará el partido, el Subaru Park, tiene capacidad para 18.500 espectadores y las localidades están agotadas.

Fuente: Télam