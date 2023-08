El ministro de Defensa de la República Popular China (RPCh), Li Shangfu, llegó de visita oficial a Bielorrusia, informó la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de este país.

"Ha empezado la visita oficial a la República de Bielorrusia del general coronel Li Shangfu, ministro de Defensa y miembro del Consejo Militar Central y del Consejo de Estado de la RPCh", comunicó.

El ente castrense bielorruso anunció anteriormente que entre el 16 y el 18 de agosto el titular de Defensa de China iba a visitar oficialmente la república.

Estaba previsto que se reuniera con los dirigentes del inisterio de Defensa de Bielorrusia con el fin de debatir asuntos actuales de la cooperación militar bilateral.

Asimismo, Li Shangfu iba a visitar varias instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia.

El contexto regional

La visita se da en un contexto caliente ya que el gobierno de Lituania anunciaba este miércoles que había decidido cerrar dos de los seis pasos fronterizos del país con Bielorrusia debido a "circunstancias geopolíticas", semanas después de que mercenarios rusos del Grupo Wagner se refugiaran en el país.

El Gobierno no explicó las circunstancias ni las amenazas en su razonamiento para cerrar a partir del viernes los dos pasos rurales, que no eran utilizados por vehículos comerciales.

En las últimas semanas, los funcionarios lituanos habían disuadido a sus ciudadanos de viajar a Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia, colocando carteles en las fronteras que dicen: "No arriesgue su seguridad, no viaje a Bielorrusia. Es posible que no regrese".

También Polonia cerró este año todos los pasos fronterizos con Bielorrusia menos uno, tras el encarcelamiento de un periodista de origen polaco y la expulsión de diplomáticos polacos.

Letonia, el tercer país de la UE fronterizo con Bielorrusia, tiene dos cruces operativos, de acuerdo con un completo informe de la agencia de noticias Reuters.

El ministro de defensa de Letonia ordenó el martes al ejército que ayudara a vigilar la frontera, después de casi 100 intentos de inmigrantes ilegales de cruzar desde Bielorrusia en 24 horas.

Polonia anunció planes la semana pasada para trasladar 10.000 soldados adicionales a la frontera de Bielorrusia para apoyar a los guardias existentes.

En 2021, Letonia, Polonia y Lituania se enfrentaron a una crisis de inmigración cuando miles de personas, en su mayoría de Oriente Medio y África, comenzaron a cruzar desde Bielorrusia.

Eventualmente recurrieron a hacerlos retroceder, una política que todavía está vigente, aunque los migrantes siguen apareciendo en las fronteras, en cantidades significativamente menores, completó la agencia de noticias británica.

