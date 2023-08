Javier Milei quiere sumar a Mauricio Macri: "Puede representar al país"

El líder de La Libertad Avanza y candidato más votado en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei, expresó su voluntad de sumar al expresidente Mauricio Macri a su plan de Gobierno en caso de ser electo: “Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”.

El libertario reveló sus intenciones en declaraciones radiales: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”.

En reiteradas ocasiones, ambos dirigentes manifestaron su coincidencia en ciertas ideas estructurales para la Argentina. Hace algunos días, el referente de Juntos por el Cambio señaló que "los libertarios y Milei son parte del cambio que se viene pero hace falta experiencia" en una entrevista después del resultado de las PASO.

Milei, marcado como un "outsider" en contra de los dirigentes clásicos del sistema político, señaló en reiteradas ocasiones a Mauricio Macri como una de las excepciones a esa norma ideológica. "De Juntos por el Cambio, el único que no me defraudó fue Macri. Desafortunadamente parece que la ambición de poder de Bullrich la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer algo así", había expresado el diputado un mes atrás.

Milei y otro guiño a Mauricio Macri de cara a las generales

El candidato presidencial de La Libertad Avanza se refirió, además, a una relación que va más allá de lo político: “Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”.

Al ser consultado sobre si lo sumaría a un eventual Gabinete, Milei respondió: "Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina". En ese sentido, esbozó que Macri sería "una figura por encima de Cancillería y demás, sino como un representante del país".

"Un embajador plenipotenciario, una cosa así. No sé cómo se define. Habría que crear la figura. Pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados", agregó .

FUENTE: Ámbito.