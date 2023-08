Carlos Garzón: “El desafío de poder fortalecer nuestro sindicato”

Carlos Garzón, secretario general electo de ATE Santa Cruz por la lista Negra Verde, dialogó con el programa EL MEDIADOR respecto a cómo encarará su nueva función a partir de diciembre, luego de asumir en la conducción gremial.

Las elecciones de ATE ocurrieron antes de la PASO, por lo que para Garzón “fue la antesala también de ver cómo iba a votar la Administración Pública el domingo. Creo que fue un mensaje claro a la ex dirigencia del Consejo Directivo que terminó subordinando la estructura sindical al Gobierno de la provincia, y terminó siendo eso, en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores. De las 10 seccionales hemos ganado en 6. Hemos ganado en los 3 centros de jubilados y en el Consejo Directivo Provincial, con una diferencia de más de 1.600 votos, lo que es un mensaje contundente de los trabajadores y las trabajadoras”, aseguró.

Agregó luego que “eso nos posiciona hoy en tener la expectativa y el desafío de poder fortalecer nuestro sindicato, que está totalmente descreído: un sindicato que está débil, un sindicato que tiene que reorganizarse y ver cómo se va a parar para lo que viene. Estamos viendo por dónde. A nivel nacional, no va a ser nada bueno”.

Consultado sobre los objetivos que pretende impulsar en su gestión, manifestó que “en Santa Cruz hay un sector que no puede levantar la cabeza, hay un sector que en materia salarial no puede salir adelante por más que vayamos inyectando dinero constantemente. Nosotros, el año pasado, hemos firmado un 116 % de aumento para la Administración Pública Central. En términos reales, hemos ganado varios puntos, pero el desafío es ese: cómo nosotros jerarquizamos la Administración Pública Central, cómo hacemos que esos compañeros puedan llegar a fin de mes”.

Por otro lado, habló sobre Vidal y dijo que no tiene ninguna relación con el gobernador electo, aunque señaló que “sí me pareció que institucionalmente había que saludarme. Es lo que corresponde en el marco de la democracia, la institucionalidad, me parece que uno tiene que desearle que tenga una buena gestión. Después hemos tenido un buen llamado a algunos de sus allegados para juntarnos”.