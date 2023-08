¡Sorpresa! Daniela y Thiago de Gran Hermano van a ser papás y esperan gemelos

Daniela Celis confirmó que está embarazada y va a ser mamá de gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano. Los exparticipantes del reality continuaron con su relación una vez afuera de la casa y ahora van a ser padres juntos.

La ex GH se vio obligada a confirmar la noticia, la que ya estaba circulando en varios medios, por lo que rompió en llanto y abandonó su silla en pleno programa, mientras Pilar Smith y sus compañeros, Nacho Castañares y La Tora, esperaban sus declaraciones.

“Tengo mucho para contar con todo lo que me pasó. Se viralizaron muchas cosas que me dolieron”, declaró la joven de 27 años y, entre lágrimas, abandonó el estudio.

Tras un corte, Daniela regresó ya más tranquila y finalmente confirmó su embarazo. “Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy teniendo. Pero sí, voy a ser mamá”, contó la ex “hermanita”.

“No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos, dos iguales” , continuó la joven a quien apodaron “Pestañela”.

“Estoy muy contenta. De chica decíamos en mi familia quién iba a tener gemelos y los voy a tener yo. Siempre dije que quería ser madre joven”, confesó. Y por un momento sembró dudas sobre si el padre de los bebés es Thiago.

FUENTE: LOS ANDES