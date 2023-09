Massa cruzó a Milei por su postura a favor de la venta de órganos

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cruzó a Javier Milei en las redes sociales, luego de que éste lo criticara previamente por el discurso que brindó ante industriales, en el que se manifestó abiertamente en contra de los modelos de dolarización que proponen tanto el candidato libertario como Patricia Bullrich.

"Horrores de Sergio Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros", publicó Milei en X (ex Twitter).

A las pocas horas, el titular del Palacio de Hacienda le replicó: "Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio".

La referencia de Massa tiene que ver con una polémica declaración de Milei formulada en junio de 2022, durante un reportaje radial con el periodista Jorge Lanata, en el que se pronunció a favor de la venta de órganos.

"Es un mercado más. Es una decisión de cada uno. ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Mi primera propiedad es mi cuerpo, ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo?", sostuvo el libertario, que a raíz de esto recibió un sinfín de críticas.

