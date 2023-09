Murió Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, a los 56 años. La noticia fue confirmada por el manager de la banda, Robert Hayes. No transcendió la causa del fallecimiento, pero es de público conocimiento que el cantante se encontraba bajos cuidados paliativos por una insuficiencia hepática como consecuencia de su adicción al alcohol y a las drogas. Por ese motivo, se retiró de los escenarios en 2021.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, Hayes dijo que Harwell "murió en paz" en su hogar acompañado de su familia y amigos. “Steve llevaba dos años retirado de Smash Mouth y la banda continuaba de gira con el nuevo vocalista, Zach Goode. Dicho esto, el legado de Steve vivirá a través de la música", aseguró el representante del grupo fundado en 1994.

Hace dos años, el líder de la banda oriunda de California fue visto balbuceando y amenazando al público en un recital en Nueva York. En ese momento, Hayes dijo: “Steve ha estado lidiando con problemas médicos a largo plazo durante los últimos ocho años y durante su última actuación en el escenario Big Sip, fue protagonista de numerosos síntomas directamente vinculados con su situación médica actual. A partir de hoy, Steve se retirará de Smash Mouth para centrarse en su salud física y mental”.

El cantante nació el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California. Inició su carrera musical en la ciudad de San José, como rapero en el grupo F.O.S. Luego comenzó a trabajar con su amigo, el baterista Kevin Coleman y, tiempo después, se sumaron el bajista Paul Delisle y el guitarrista Greg Camp. Los miembros de Smash Mouth lanzaron tres canciones que perduran en el recuerdo de los fanáticos de la película Shrek (2001): "All Star", "I'm A Belliever" y "Walkin' on the sun".

“Desde que era un niño, soñaba con ser una estrella del rock actuando en estadios con entradas agotadas y he tenido la suerte de vivir ese sueño. A mis compañeros de banda, ha sido un honor actuar con ustedes todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera preferido emprender este salvaje viaje”, afirmó el artista tras retirarse de los escenarios en 2021.

En 2001, el vocalista fue papá de Presley Scott Harwell, un niño fruto de su amor con su esposa Michelle, al que bautizó así en honor a Elvis Presley. No obstante, seis meses después de su nacimiento, el bebé murió debido a una leucemia linfoide aguda. Tras la tragedia, Harwell creó una fundación para la investigación de la enfermedad.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE