Antonio Carambia, candidato a intendente de la localidad de Las Heras, dialogó con EL MEDIADOR y expresó: “José María será nuestro candidato a senador, he tomado esa decisión cuando él decidido ser candidato a senador. Entre todos tomamos la determinación para continuar la transformación de José María hace ocho años en la localidad. Siempre tuve ganas a nivel personal de estar frente a la intendencia”.

Problemáticas en Las Heras

Asimismo, destacó: “Los problemas están relacionados a la provincia, los que son municipales hemos hecho una gran gestión, esto se vio reflejado en las urnas, José es un muy buen intendente, tenemos un buen equipo de trabajo en la gestión”.

Luego, enumeró los problemas vinculados a provincia que tienen en la localidad: “Temas de servicios, educación, edilicios, de cuestiones provinciales. Hoy con un gobernador de nuestro frente, vamos a poder darle una vuelta de tuerca a la localidad. Desde el Municipio hemos trabajado muchísimo”.

“Claudio (Vidal) nos va a dar una gran mano respecto a estos problemas porque lo sabe y conoce muy bien la zona, corremos con esa ventaja que antes no teníamos”, agregó.

“Viviendas es otra problemática que le planteamos al gobernador electo (Claudio Vidal), la provincia no ha construido una vivienda en los ocho años de gestión. Las Heras pidió un cambio, por eso fue tan malo el resultado del FdT, fue un batacazo en contra del modelo porque fuimos castigados. No hicieron una vivienda en ocho años de gestión, castigaron al pueblo”, reclamó.

Por su parte, destacó el partido MOVERE: “Vamos a tener el primer senador electo de Las Heras, nacimos como un partido vecinal y ya tuvimos dos intendencias, un diputado nacional y ahora un senador”.

Además, se pronunció sobre los suicidios en la localidad: “El tema de los suicidios no solo es en Las Heras sino en el resto de la provincia, nosotros hemos trabajado en generar arraigo, pertenencia, inclusión de los jóvenes, generando fiestas y espacios de ocio. Generar arraigo por la cantidad de gente que llega de otros lados y cuesta generar un punto en común”.

Elecciones

Al cierre, habló sobre las elecciones generales del próximo 22 de octubre: “Nosotros no llevamos a ningún candidato, en su momento trabajamos con Horacio y no se dio el acuerdo, terminó arreglando con Eduardo Costa. Bajo la lógica de nuestro partido, vemos el hartazgo de la gente sobre la política. Soy consciente que Milei va a sacar un importante caudal de votos. Yo estoy analizando porque no me veo reflejado con ninguno de los tres (Milei, Bullrich y Massa)”. Y sumó “Nosotros hace cuatro años no tenemos ningún lineamiento ni acercamiento con la gestión nacional”.

“Dentro de nuestro frente juega también Elorrieta (Hernán) el actual diputado del municipio de Las Heras”, completó.