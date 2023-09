L-Gante afirmó que quiere "recuperar el tiempo perdido"

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, aseguró hoy que no fue "un preso vip", y agregó que ahora quiere "recuperar el tiempo perdido", especialmente con su pequeña hija. luego de haber pasado casi cien días detenido en la DDI de Quilmes, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

A cinco días de haber salido de esa dependencia, el músico brindó una conferencia de prensa y afirmó que su estadía "fue normal", aunque admitió que "mil veces" pensó que "iba a salir rápido, pero no fue así".

También reveló que se siente "emocionado y con mucha energía", tras haber dejado su lugar de reclusión, y remarcó que su objetivo "es recuperar el tiempo perdido, especialmente con mi hija. Fui un padre joven pero sé que debo ser un ejemplo para ella".

Sin embargo, confió que aprovechó las horas de encierro "para adelantar trabajo", ya que compuso alrededor de 80 nuevas canciones nuevas, que estrenará en sus próximas presentaciones.

"Estoy muy tranquilo, nunca dejé de hacer lo que me gusta", aseveró L-Gante, y negó haber sido "un preso vip", ya que estaba alojado "en una celda común".

"La gente me recibió muy bien, no tuve ningún problema con nadie. No hubo ningún hecho de violencia, ni nada de eso", aclaró.

Por otra parte, agradeció a quienes le hicieron "el aguante" mientras estuvo preso: "Me considero inteligente y sé elegir muy bien a mis amigos", sentenció el cantante, de 23 años.

Asimismo, consideró que su vida "es un poco alborotada" por su exposición mediática, pero advirtió que pretende que los demás lo vean "como una persona común".

En tanto, y al margen de lo que expresó el músico, el denunciante -Gastón Torres-, solicitó a la justicia que L-Gante vuelva a prisión en el corto plazo.

En su momento Torres había expresado su preocupación por una supuesta salida del cantante, ya que se sentía amenazado, luego del episodio que vivió en el mes de junio y que derivó en su presentación judicial.

Torres sostuvo que el 6 de junio tuvo una discusión con el músico y sus amigos en las inmediaciones de un local bailable en General Rodríguez, donde ambos viven y son vecinos. Además, el denunciante reveló que poco después L-Gante fue a buscarlo a su casa, lo intimidó con un arma y lo retuvo en su vehículo de alta gama, donde lo amenazó a la vista de sus familiares.

Posteriormente, el cantante fue detenido y alojado en la DDI de Quilmes, en el sur bonaerense, hasta el viernes pasado, cuando el juez Gabriel Castro decidió otorgarle la libertad, aunque sigue imputado.

