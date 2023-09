En total, 50 familias se vieron beneficiadas con la política encabezada tanto desde el Municipio como desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. El intendente insistió en la importancia que tiene que el Estado atienda este tipo de demandas.

En instalaciones del Gimnasio Municipal “17 de Octubre”, el Intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó el acto de entrega de adjudicaciones y certificados de ocupación de tierras fiscales a 50 familias de nuestra ciudad capital, que los beneficiarios podrán ocupar y utilizar con la finalidad de vivienda unifamiliar.

Acompañando al jefe comunal se encontraban presentes la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Grasso; el diputado Martín Chávez, y los concejales Leonardo Fuhr y Julio Arabena. Además, acompañaron la ceremonia el diputado por Municipio, Eloy Echazú, y la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa; además, de miembros del gabinete comunal y autoridades.



Luego de un video que contó con el testimonio de algunas personas beneficiarias, tomó la palabra María Grasso, quien señaló que “al ver el emotivo video uno empieza a recordar a todas las familias que tuvimos la posibilidad de recibir y de comunicarnos. Esas familias nos contaron su historia en su momento, y que hoy estemos acá juntos es muy importante, como también la participación de todos los funcionarios y compañeros con quienes venimos trabajando en esto, que se trata de brindar derechos y sobre los que venimos trabajando hace muchos años, desde que Pablo estaba en la presidencia del Instituto”, dijo.

La funcionaria añadió que “hoy me toca estar acá y realmente es una alegría poder compartir este momento con todos ustedes. Estoy agradecida por la paciencia que tuvieron y también por la insistencia y persistencia que demostraron. Sabemos que a partir de ahora empieza el esfuerzo conjunto para lograr el objetivo de construir la casa propia que es una lucha de todos ustedes”, indicó.

Demandas que el Estado debe “entender y atender”

Seguidamente, tomó la palabra el intendente Pablo Grasso, quien valoró que “después de tanto tiempo y esfuerzo todos pueden tener su terreno y de ahora en más viene la oportunidad de construir su vivienda. Sepan que llegó el momento en el que ahora empiezan a tener lo suyo, pero tuvieron que pelearla. Todo cuesta en la vida y nada viene fácil nada, nadie te regala nada”, inició.



Luego, criticó la “viveza” de quienes cobran cifras exorbitantes para que la gente pueda acceder a un alquiler en épocas difíciles como las que atravesamos en el país, y destacó nuevamente el acompañamiento que desde el Ejecutivo Municipal se viene haciendo ante la demanda de terrenos.

“Tenemos que entender que siempre tiene que haber una política de Estado que atienda estos temas y acercar aún más cada una de las oportunidades. No es solamente asfaltar, hacer cloacas, que por otro lado estamos para iniciarlas al 100% de la ciudad; no es solamente tener una buena Terminal de Ómnibus. No es solamente tener los mejores lugares de esparcimiento para nuestros pibes o nuestros adultos, o tener terrenos para que nuestras instituciones deportivas puedan hacer sus lugares”, indicó.

Durante su alocución, el jefe comunal igualmente cuestionó a quienes critican el trabajo que la actual gestión. Y en ese sentido dijo que “algunos preguntan por qué entregamos terrenos ahora, pero nosotros siempre estamos entregando terrenos. Y trabajamos mucho en conseguir nuevos lugares para poder continuar con esta política. A los que critican les digo que traigan ideas para ver cómo las podemos llevar a cabo, o modificarlas y hacerlas juntos. Y en todo caso si en algo nos equivocamos es por hacer y no por no hacer nada. Recordemos dónde estábamos, recordemos que teníamos antes y lo que tenemos hoy. Defendamos lo que hemos conseguido”, enfatizó el intendente.

Finalmente, pidió a los nuevos adjudicatarios “seguir construyendo una Río Gallegos mejor” y además planteó trabajar “para que vecinos como ustedes tengan más oportunidades en las próximas entregas”, finalizó.