Norberto Marcos habló de la relación de Fátima Florez y Javier Milei

Desde un pequeño escándalo tras su separación de Fátima Florez, Norberto Marcos eligió el bajo perfil. Quien fuera marido y productor de la artista por más de 20 años se recluyó en su intimidad, mientras que la humorista, por el contrario, levantó el perfil al reconocer su relación con Javier Milei, días después de que el economista se convirtiera en el candidato más votado a presidente en las elecciones primarias.

Este jueves, el productor fue interceptado por las cámaras de A la tarde (América) donde se refirió a estos meses de exposición de su expareja con el candidato de La Libertad Avanza y dio detalles de cómo afrontó su separación. “La vida continúa. Fátima es grande, sabe lo que hace y todo lo que hizo, lo hizo a conciencia, supongo”, aseguró, descartando que la humorista haya tenido una doble intención.

Allí, el cronista Matías Vázquez le preguntó por la anunciada visita de la pareja al primer programa de Mirtha Legrand. “¿Es una tirada de oreja para vos?”, lo consultó. “Creo que forma más parte de la campaña de él que algo conmigo”, analizó. “¿Creés que no hay amor de Milei hacia Fátima, que es más campaña?”, insistió el notero. “Yo no digo eso, no conozco la situación para opinar”, agregó.

Luego, la nota siguió por otro de los conflictos que acarreó la separación: la relación laboral de Fátima con Guillermo Marín, su nuevo productor, que la acompañó en la noche del miércoles en su visita al Bailando. “El tiempo dirá si es una traición. Cada uno sabe lo que hace”, señaló, y se refirió a las versiones de que habría sobreprotegido a la artista. “Seguramente, la cuidé mucho, tal vez demasiado”, admitió. “¿Sentís que te soltó la mano?”, indagó el cronista. “No, el amor se terminó. Y cuando el amor se acaba no hay nada que hacer”, respondió el productor, y reconoció seguir enamorado de la humorista. “Por supuesto”, respondió tajante ante la consulta.

La entrevista se realizó en la vía pública, sobre la avenida Cabildo en el barrio de Belgrano y continuó hasta las instalaciones de la línea D de subte. “¿Creés que Fátima tendría que haber manejado esto de otra forma?”, le preguntaron. “Ella sabe lo que hace, es una persona grande, fueron más de 20 años juntos, toda una lucha juntos. Ella decidió otro camino y lo respeto”, y corrigió al cronista cuando le atribuyó la creación de la artista. “Yo no hice a Fátima Florez, yo ayudé a construir a Fátima Florez. Fue un trabajo de a dos”.

Cuando le consultaron sobre las imágenes virales que corresponderían a la intimidad de la humorista y el candidato, Marcos señaló: “Trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco”. Y desestimó las supuestas ambiciones políticas de su ex: “No creo que ser primera dama sea el desvelo de Fátima. Ella es artista”.

Respecto al desenlace personal y profesional y su situación actual, el exmarido de la humorista expresó: “Tenemos que hablar muchas cosas, fueron muchos años juntos. Todo me dolió, cómo se hicieron las cosas”, aseguró. Y a corazón abierto, volvió a manifestarse enamorado. “Sigo llorando por ella. Que tenga la mejor de las suertes, que siga triunfando. Pero nadie la va a amar como yo”.

Cabe destacar que en la noche del miércoles Fátima estuvo invitada a Bailando 2023 para imitar a Marixa Balli, quien también estaba presente en el estudio mayor de América. En ese momento, la comediante desplegó su carisma para interpretar a la cantante de música tropical. Después de unos minutos hizo un chiste con un juego de palabras: “A Tinelli le gusta Milett y a Fátima le gusta Milei”.

