Quedan 33 días para las próximas elecciones, en este contexto Natalia Gutiérrez, candidata a la intendencia de Río Gallegos del Partido Obrero, dialogó con EL MEDIADOR sobre sus propuestas: “Arrancamos la campaña desde que presentamos nuestra candidatura, yo pertenezco al Partido Obrero, que pertenece a un Frente de Izquierda, llevamos como candidata a presidenta a Myriam Bregman a nivel nacional”.

Siguiendo esta línea, manifestó: “Nosotros hacemos reuniones plenarias con todos los compañeros militantes del partido y así elegimos a los representantes y nos eligieron a Gabriela Ance y a mí para encabezar la lista en Río Gallegos. Una campaña con una crisis y ajuste brutal a nivel nacional”.

Plan de Viviendas

Por su parte, expresó: “Queremos hacer hincapié en las necesidades urgentes que necesitamos los vecinos y vecinas de Río Gallegos como es un plan de viviendas. Hemos visto y conocemos a la mayoría, escuchamos comentarios sobrados de la cantidad de listas que se presentan en Río Gallegos”.

“Nosotros venimos a traer la voz de las trabajadoras y trabajadoras porque vivimos en carne propia el ajuste que se vive a nivel nacional, hay una imposibilidad muy grande de hacer frente a un alquiler y poder llegar a fin de mes. Hoy un alquiler consume el 70% del salario”, analizó.

Posteriormente, afirmó: “Necesitamos una estabilidad laboral y eso venimos a poner sobre la mesa. La mayoría de los trabajadores de Santa Cruz y Río Gallegos son precarizados, no hay una estabilidad que respalde un proyecto de vida. Empezando por el trabajado estable, la imposibilidad de tener un techo propio y una vivienda digna. Hay falta de pavimentación, de urbanización, hay un encadenado de problemáticas que queremos empezar a resolver”.

“Estamos armando una plataforma, estamos recorriendo los barrios, nuestro plan empieza por un plan de 2.000 viviendas de Río Gallegos, es un plan viable de viviendas sociales que podamos acceder fácilmente y podamos descomprimir la demanda que hay de alquileres”, sostuvo Gutiérrez.

Y continuó: “Recorrimos lugares de la ciudad planteando esta propuesta. Tierra sobra. Sobra territorio para que el Estado se ponga en marcha para llevar adelante un plan de viviendas. Los recursos principalmente es un impuesto a los grandes empresarios capitalistas, incluso del extranjero. Que puedan invertir en la ciudad y en la provincia”.

“Vamos a hacer mucho hincapié en la situación habitacional, la semana pasada se viralizó el caso de una vecina en situación de calle con tres criaturas. Hay una urgencia en la cuestión habitacional, cuando se soluciona ese problema, también se soluciona la problemática del empleo”, indicó.

Gutiérrez es Congresal de Adosac y tiene amplia participación en el movimiento de mujeres y diversidades. Encabeza la lista de Concejales, Gabriela Ance, trabajadora del Complejo Cultural, militante del Partido Obrero, de la oposición en el gremio de ATE, muy conocida por su participación desde el Plenario de Trabajadoras en la mesa feminista independiente y procesada por luchar en defensa de los salarios.

“Hay que cambiar el sistema de raíz, porque desde los ministerios que se consolidaron con el gobierno kirchnerista, se han colocado en lugares de importancia funcionarias a distintas feministas y se ha adormecido la lucha en las calles. Por eso aprovecho a invitar la semana que viene a las calles para defender el derecho al aborto legal el 28 de septiembre, frente a las amenazas que se vienen con Milei y el avance de la derecha”, puntualizó.

Por último, se refirió al gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal: "Trabajo en todos los niveles porque soy profe de teatro, el año pasado me recibí de maestra de primaria. Trabajo en educación para adultos y secundaria. Soy militante de la Adosac. Veo que hay muchos compañeros que están entusiasmados con la gestión, me parece lógico porque después de 30 años de gobierno kirchnerista. Pero el gobernador que va a asumir en diciembre dio muestras que su participación en la Cámara de Diputados no ha sido a favor de los trabajadores".

"Recientemente votó a favor de la Ley de Alquileres, que nos va a perjudicar aún más. Hoy una familia para renovar un alquiler necesita 800 mil pesos como mínimo. Que el representante del pueblo de Santa Cruz en la legislatura nacional haya votado a favor de las grandes inmobiliarias, que se aprovechan de la manipulación, es alarmante", reclamó.