Alicia Kirchner: “Es hermoso ser la Gobernadora de mi provincia”

En ese marco, la Gobernadora destacó que la política es un instrumento para transformar las realidades. En ese sentido, subrayó: “La vida me dio muchas fuerzas, como para acompañar el proyecto de Néstor y Cristina a nivel nacional cuando fui Ministra de Desarrollo Social como también a nivel provincial. También fui senadora, aunque por poco tiempo y durante ese tiempo fueron 8 los proyectos que se aprobaron. Luego asumí la gobernación y puedo decir que es algo hermoso”.

En relación a su presencia hoy en la Casa de Santa Cruz, comentó que obedece a la presentación de un resumen de los años de gestión tanto, positivas como negativas. “Esa devolución la hice en Santa Cruz y ahora, la quería hacer acá en Buenos Aires con las universidades, organizaciones y distintos actores que han trabajado y colaborado con nosotros”, agregó.

Continuando con el diálogo con la prensa, Alicia señaló que ella está muy comprometida con la tarea del país que le permitió llegar a los lugares donde era necesario que el estado estuviera presente y sobre todo con la provincia de Santa Cruz a la cual ama.

Al ser consultada acerca de la situación con el sector docente, sostuvo: “Seguimos discutiendo. Los chicos están yendo a clases, aunque no de la manera que a mí me gustaría. Este es un problema casi a nivel nacional, ponemos todo para arreglarlo. Ahora se ha normalizado, pero me vi en la necesidad de sacar un decreto pero hubiera preferido que se haga mediante acuerdo”.

“Somos una de las únicas provincias que, de acuerdo con la inflación, se sube automáticamente el salario y así mismo, tenemos problemas”, amplió.