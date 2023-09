"Messi es un extraterrestre"

Paulo Henrique Ganso, una de las figuras de Fluminense, sorprendió este martes con un curioso elogio a Lionel Messi, a quien consideró "un extraterrestre" futbolístico y manifestó admiración por su trayectoria.

"Messi es simplemente un genio. No podés evitar admirarlo. Como he dicho, Messi es un ET", manifestó Ganso en una nota concedida a la página oficial de la FIFA.

Ganso recordó el cruce con Messi en la final del Mundial de Clubes 2011, cuando Barcelona vapuleó a Santos con la victoria por 4-0, con un doblete del capitán de la Selección Argentina. "Este equipo del City de Josep Guardiola es extraordinario, pero ese Barcelona tenía un once fantástico y un ET, el genio del fútbol mundial", indicó el talentoso volante de Fluminense.

"Eso fue en 2011. Lo mirás ahora, cómo ha evolucionado Messi, y es difícil de creer. Parece mejorar cada año. Fue un privilegio ver jugar a Messi de cerca", señaló Ganso.

Messi, en duda en Inter Miami para la final del US Open

Mientras tanto, en Estados Unidos, Gerardo Martino estiró la duda en torno a la presencia desde el arranque de Lionel Messi en la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, como local. "Mañana me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo mejor para todos", expresó el DT rosarino, que buscará su segundo título con la franquicia de Miami.

FUENTE: TYC SPORTS