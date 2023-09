José Blassiotto: “Río Gallegos necesita ser una ciudad de desarrollo"

En estudios de estuvo presente José Blassiotto, candidato a intendente de Río Gallegos, quien en primera línea habló sobre la actualidad de la Argentina: “La Argentina está teniendo una situación muy compleja que no se resuelve de un día al otro, esa situación la vivimos todos nosotros cuando pagamos el alquiler o vamos al supermercado. Es una situación compleja, no se resuelve con personajes o candidatos que vengan a restringir derechos adquiridos, con vouchers en escuelas públicas, tener que pagar para ir a los hospitales. Estamos hablando de un candidato que quiere echar a empleados públicos”.

Luego, reconoció en diálogo con EL MEDIADOR: “Sergio Massa hay que reconocerle la capacidad de trabajo y de gestión y de agarrar a la Argentina con una situación de inflación. La capacidad de gestión y lograr acuerdos es muy importante, en el caos de los otros candidatos han quemado muchos puentes, que son producto de generar una división en la sociedad”.

“Massa está llamando a un gobierno de unidad nacional, con gente del radicalismo. Tiene una capacidad enorme de gestión, está buscando aliados de todos los sectores y está equilibrando lo que se está cayendo. Llegó Massa y estabilizó la corrida cambiaria, logra que el barco se estabilice, hay que hacer muchas cosas porque no podemos vivir así, votar a otros es bastante contraproducente”, manifestó Blassiotto.

Además, expresó sobre la figura del candidato presidencial de La Libertad Avanza: “Milei me genera miedo, la venta de órganos, la libertad en la portación de armas, hay una violencia gestual y verbal que no me gusta para la Argentina. Patricia tiene sus virtudes, sus cualidades, el electorado no la acompañó porque no puede llegar al ballotage”.

Elecciones municipales

En otra línea, se refirió a las elecciones locales que tendrán lugar el próximo 22 de octubre: “Con una gran convicción de mis decisiones, creo que es importante valorar que Unión por la Patria tiene representantes de todos los sectores. Nosotros somos parte de este sector que entendemos que a través de Sergio Massa se puede lograr estabilizar a la Argentina y salir de esta situación en la que estamos inmersos”.

“Nosotros no apoyamos a Alberto Fernández de presidente, hoy es nuestro candidato a presidente Sergio Massa, nos pidió competir en la intendencia de Gallegos por eso ahora tenemos la boleta larga de Unión por la Patria”, explicó.

Propuestas para la ciudad

En otro aspecto, el candidato a intendente y referente del Frente Renovador en Santa Cruz, expresó: “Río Gallegos necesita ser una ciudad de desarrollo, vemos un estancamiento en su desarrollo y actividad privada, y eso necesita un impulso de la generación de obras que tengan relación a las cloacas, el asfalto, la limpieza, el transporte de colectivos. Tenemos un plan integral donde vamos a llevar adelante la pavimentación de 400 cuadras, tenemos sectores donde no pasa el transporte recolector y necesitamos una ciudad limpia”.

“En 24 vamos a generar 400 cuadras de cloaca con 400 de pavimento, con su desagüe pluvial, vamos a ampliar la flota de camiones de recolección de basura. No tenemos que esperar a terminar los 250 km de cloacas, tenemos que llevar adelante el pavimento. Vamos a incrementar la flota de camiones a diez, porque necesitamos más permanencia de limpieza de la basura”, argumentó.

Y continuó: “Nosotros queremos que el ciudadano vea el resultado, no importa de dónde vengan los fondos. Vamos a reemplazar los conteiner con contenedores industriales reforzados. La ciudad va a estar más limpia en los primeros 24 meses, necesitamos crecer y ser una ciudad de desarrollo”.

Asimismo, puntualizó: "Nosotros hablamos con los dueños de los centros comerciales de Alto Palermo, Paseo Avellaneda y unos shopping de Córdoba, tenemos el lugar y espacio para hacer dos centros comerciales de la región. Tenemos que hablar con esos inversores y promover que sea un lugar turístico y un corredor para los vecinos de tener esparcimiento".

En otro tramo, resumió sobre su proyecto: "Quiero que Río Gallegos exista. La visión tiene queser un corredor gastronómico y comercial, con noche segura. Hay cosas que tenemos que hacer en los barrios, tenemos pensado hacer cinco salas de Jardín de Infantes en los barrios periféricos. Hay que presentar dos líneas más con buses express".