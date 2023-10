Las primeras imágenes del estudio desde donde se emitirá la nueva edición de Gran Hermano

El pasado 27 de marzo finalizó una nueva edición de Gran Hermano, esa que sorprendió por los niveles de audiencia y volvió a poner en un lugar destacado al reality de convivencia. Y cómo habrá sido, que desde ese momento ya se comenzó a hablar de una nueva temporada que se especulaba debía comenzar a fines de este año.

Así las cosas, en las últimas horas fue justamente Santiago del Moro quien brindó más detalles sobre el evento esperado tanto por el público como para los responsables del ciclo. A través de una serie de videos publicados en su cuenta de instagram, el conductor compartió imágenes del detrás de escena y cómo se está poniendo a punto todo para esta vuelta, que según confirmaron a Teleshow, será en diciembre. “Vuelve Gran Hermano”, rezaba el texto acompañando el video que generó un revuelo en las redes, ávidas de cada dato sobre el certamen.



Del Moro puso fin a la incertidumbre y compartió los entretelones de los últimos detalles estéticos del nuevo estudio en construcción, que será el doble de grande que el último utilizado, acompañadas de la frase “Prepárense para algo gigante”. Aunque los detalles específicos no se divulgaron, la declaración y las imágenes sugieren que los espectadores pueden esperar cambios significativos y posiblemente una escala más grande en la próxima edición.

Ya para inicios de marzo, Del Moro detallaba: “Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”. Además, en charla con LAM, desterró cualquier especulación sobre el hecho de que el contexto social en medio de las elecciones juegue un papel en ese sentido,ante lo que explicó: “No, pensá que este programa arrancó en 2001, imaginate lo que era la Argentina en ese momento”.

En tanto, ante la pregunta de si las grabaciones de Gran Hermano Chile, que se llevan a cabo en la misma residencia utilizada en Argentina, podrían influir en el retraso de la nueva temporada, del Moro respondió: “Gran Hermano Chile tiene una fecha de finalización ya preestablecida, igual depende de ellos. Pero estamos expectantes, y trabajando ya el casting, ya arrancó el equipo a trabajar así que en los próximos días estarán llamando a la gente. Por el momento no hay nadie preseleccionado, así que todavía se está trabajando en el casting”,dejó en claro en ese momento ante especulaciones sobre el posible ingreso de familiares de exparticipantes.

Además, anunció una importante novedad relacionada a los gritos que se escuchan desde el exterior de la casa. El conductor de Telefe ya había propuesto esta idea en Gran Hermano 2022, debido la gran cantidad de gritos que escucharon los participantes. Uno de los más recordados fue el que avisó que Coti Romero había nominado a Daniela Celis y Julieta Poggio, cambiando así el rumbo del reality.

“Para este año logré que haya gritos. Va a haber gritos más allá de lo que haga la gente. Falsos que se van a sumar a los de siempre. Nadie va a saber qué grito es posta y cuál no es”, explicó Santiago sobre el Gran Hermano próximo a estrenarse. De esta manera, cambiará la dinámica del juego dentro de la casa y habrá más confusión entre los hermanitos que no podrán saber si es verdad o no la información que reciben.

Con la confirmación de la nueva fecha de inicio y la promesa de “algo gigante”, está claro que Gran Hermano busca no solo revivir sino también reinventar su legado en la televisión argentina. Mientras los espectadores esperan con interés más detalles y actualizaciones, la cuenta regresiva para diciembre comenzó oficialmente.

