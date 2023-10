Leandro Santoro junto a Sergio Massa en un Luna Park convencido del balotaje

Desde todos los rincones del Luna Park se podía escuchar el coro de siete mil voces y/o militantes de Unión por la Patria que cantaban "el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar". Estaban allí para participar del cierre de campaña del candidato a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro que tenía, a modo de invitado especial, al candidato a presidente de UxP, Sergio Massa.



Santoro --casi a los gritos-- aseguró que la Ciudad de Buenos Aires "es pujante e injusta", y que su espacio pretende "resolver lo injusto". "Venimos a corregir esas deudas éticas que se acumularon en 16 años de gobierno de Juntos por el Cambio", aseguró. En tanto Massa, que ingresó al estadio ovacionado por el público, indicó: "Cuando arrancó esta campaña nos quisieron hacer creer que estábamos derrotados, pero la fuerza de cada uno de ustedes me permitió hacer campaña en todo el país y ver cómo uno a uno se ponían de pie los que sueñan con una patria justa libre y soberana". "Estamos construyendo el famoso 'lo damos vuelta'. Les pido mucha fuerza estos cuatro días. Confiemos en que tenemos proyecto, que somos el futuro y que frente al odio siempre gana el amor", aseguró.



Un Luna Park a toda fiesta

El broche de la campaña porteña fue todo un show: música en vivo, murgas y la gente bailando en las gradas del mítico estadio Luna Park con carteles que decían las principales consignas con las que Santoro machacó durante estos meses de campaña en todos los spots y entrevistas televisivas: "Subte 24 horas", "vamos al balotaje", "basta de negocios inmobiliarios", decían, entre otras. Además, cantaban la marcha peronista, aunque entre el público también había radicales. Santoro, de hecho, en su discursó contó cómo conoció a Massa. "Me lo presentó Raúl Alfonsín. Sergio lo quería y respetaba mucho y Alfonsín también a él. Raúl me dijo: 'Sergio tiene un corazón enorme, es un compañero y correligionario'", confesó.

Cerca de las 19.30, antes de la llegada de los candidatos, subió al escenario "el toro", la "mascota" de la campaña porteña de UP, que, junto con un guitarrista, cantó su versión de "arrancámelo", de Wos. "No tengo pensado quedarme acá tirado/ no tengo planteado bancar los negociados/ No me pidas que no vuelva a intentar/ que Santoro llegue al balotaje", decía el estribillo. Cuando terminó, el público efusivo coreó "Santoro, Santoro".

Del escenario salía un pasillo que conectaba con una plataforma circular en la que hablaron los candidatos. Arriba de sus cabezas había una pantalla gigante --también circular-- que repetía el slogan: "hay alternativa". Abajo, en las primeras filas de sillas, se sentaron legisladores como Ofelia Fernández; Lucía Cámpora, María Eugenia Bieli; Matías Barroetaveña; Jorge Morresi, entre otros, y también diputados nacionales por el distrito como Eduardo Valdés, Carlos Heller y Gisela Marziotta. Estuvo, entre ellos, el titular del Suterh, Víctor Santa María y más tarde llegaron juntos el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro con el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos. También estuvo en primera fila la titular de Aysa y pareja de Sergio Massa, Malena Galmarini, que se sentó al lado del senador, Mariano Recalde, y la titular de la cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El turno de Massa

Antes de que Santoro termine de hablar, Massa ingresó al estadio, lo saludó desde abajo del escenario y comenzó a rodear el círculo para saludar a todos los que estaban en las primeras filas. "Los saludo, correligionarios", les dijo a los presentes tomando lo que Santoro contó que dijo Alfonsín de él. Luego, elogió al candidato porteño: "Vengo a acompañar a un apasionado, a un dirigente con una enorme cabeza y talento. Un caminador de los problemas de la ciudad, pero un creativo en la búsqueda de soluciones", lo definió.

Además, aclaró que "están frente a un dirigente y un equipo que decidió armar un programa de gobierno, repensar la ciudad, terminar con el modelo de acuerdos inmobiliarios y de una ciudad pensada para pocos, para plantear un proyecto inclusivo para todos los barrios de CABA". Ese programa de desarrollo, explicó Massa, "incluye abordar el problema de los alquileres y la vivienda". "Leandro, desde el 10 de diciembre vas a tener al lado al presidente acompañándote, trabajando juntos, para que el programa a nivel nacional de 2 millones de lotes con servicios, de un millón de créditos hipotecarios y de un sistema de regulación de alquileres se pueda poner en marcha también en caba", subrayó.

En esa línea, el candidato a presidente mencionó, además del habitacional, otros ejes claves de las propuestas de campaña: Seguridad, educación e inclusión. "Vengo a hablarle a los vecinos del sur de la Ciudad. A los que se sienten postergados que ven en Puerto Madero a la policía metropolitana, pero que está ausente en sus barrios. Vamos a invertir en cámaras, en móviles para que en el sur también se viva seguro", prometió. También políticas para las personas con discapacidad y protección de la educación y salud pública.

"Están ante la posibilidad de que CABA no se transforme en un bien de familia que se pasa de pariente a pariente. Hay alternativa, están en el balotaje y pueden votar por una propuesta superadora", concluyó Massa. Se abrazaron los candidatos, junto a la candidata a vicejefa de gobierno, Bárbara Rossen, y estallaron los papelitos, la música y los aplausos.

Fuente: Página/12