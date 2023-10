Elisa Carrió: “Macri siempre jugó con Milei”

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, se pronunció en duros términos contra Mauricio Macri en la previa al anuncio de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, en la que formalizó su respaldo a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, a pesar de que aún la coalición no selló una postura unificada y tiene diferencias explícitas sobre la figura del dirigente libertario.

Desde hace tiempo, “Lilita” cree que el ex Presidente es el cerebro de la jugada política para tejer una alianza con el espacio de La Libertad Avanza (LLA). “Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, acusó al dirigente del PRO.

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio por el canal LN+.

La ex diputada nacional aseguró que estuvo del lado de Mauricio Macri desde la derrota de 2019, y que colaboró intensamente con su gestión en asuntos como la reforma previsional de 2017. Y que es el ex presidente quien va a producir finalmente la ruptura de Juntos por el Cambio. “Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él (por Macri), y la pobre Patricia va a cometer un error histórico”, dijo, y recordó que “nadie la entendió” cuando ella anunció que no hablaría más con el ex presidente.

“Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milei”, insistió. “Patricia me dejó de hablar y yo no voy a forzarla, ella está muy condicionada. Está perdida la partida de bridge para Macri, jugó con nosotros, pero perdió”, consideró también en declaraciones a radio Mitre.

Según Carrió, “el kirchnerismo ya ganó” en este año electoral luego de que el gobernador Axel Kicillof lograra su reelección este domingo en la provincia de Buenos Aires, y le atribuyó esa derrota al “equivocarse Macri con la estrategia”, “de pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador”, agregó, en relación a la interna que se produjo entre el diputado nacional y Néstor Grindetti, quien resultó vencedor de la contienda en las primarias del 13 de agosto.

En estas elecciones, la dirigente de la Coalición Cívica expuso su posición sobre cómo deberá pronunciarse la ciudadanía en las urnas. “Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando”, afirmó.

Acerca de la situación interna del espacio opositor, Carrió aseguró que “una parte del PRO tiene nuestra posición” y que “el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios republicanos”, consideró. Y descartó que ella o la Coalición Cívica le brinde un respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Yo lo acusé de corrupción y narcotráfico durante años”, dijo.

Luego de los posicionamientos de Patricia Bullrich y Luis Petri en favor de Milei, y el rechazo de Elisa Carrió y de la Coalición Cívica a establecer una alianza con el dirigente opositor, se espera que esta tarde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) mantenga una reunión para tomar una resolución sobre el balotaje entre el candidato libertario y Sergio Massa. Ya algunos referentes radicales se pronunciaron a favor de apoyar políticamente al ministro de Economía ante la segunda vuelta.

FUENTE: Infobae.