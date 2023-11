El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró este domingo que la ex mandataria nacional Cristina Kirchner “no se va a meter” en su eventual gobierno y negó que haya llegado a un acuerdo con ella para poder encabezar la fórmula del oficialismo.

Durante una entrevista en LN+, el actual ministro de Economía sostuvo que la decisión de que sea él y no su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien compitiera por suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada, fue consensuado entre diferentes sectores.

“Los gobernadores y la CGT me propusieron a mí y (el resto de los integrantes del oficialismo) terminaron aceptando a otro candidato, eso es lo primero, pero, además, yo soy el autor de la ley de extinción de dominio, también fui autor del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción”, señaló.

En este sentido, Massa remarcó que a partir del próximo 10 de diciembre Cristina Kirchner va a “dejar la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo”, por lo que “no se va a meter en nada, como no se metió en todo este año de trabajo en el Ministerio”.

Asimismo, al ser consultado por la causa Vialidad, en la que la ex jefa de Estado fue condenada, el referente del oficialismo respondió: “No tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie”.

“Tampoco creo en los que se arrogan la facultad de un juez de decir ‘cometió un delito’ antes de tiempo, usando de alguna manera la influencia que pueden tener desde un medio o de una banca”, aclaró.

Por otra parte, si bien evitó dar nombres sobre los integrantes de su eventual Gabinete, reconoció que llamaría a dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición: “Si pudiera, desde el 10 de diciembre a Graciela (Camaño) es a alguien con quien contaría dentro del equipo, como Juan Manuel Urtubey. Convocaría a los (Miguel) Pichetto y a los (Emilio) Monzó de este mundo. Sin miedo”, detalló.

“No voy a hacer un reparto de cargos, pero te voy a dar nombres que es mucho más fácil. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es de mi espacio político y va a ser parte de mi Gobierno? Sí, aun aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por decirlo de alguna manera”, explicó.

Por otra parte, pasando al plano internacional, Massa destacó que él fue “el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, en ir al acto de la DAIA y en manifestar su posición” al respecto, al tiempo que calificó de “horrible” el comunicado de la Cancillería Argentina sobre los bombardeos contra Israel.

Durante esta misma entrevista, el candidato presidencial anticipó que el Fondo Monetario Internacional iniciará a fines de noviembre una investigación que tiene como objetivo determinar cuál fue el destino de los 45 mil millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri recibió, constituyendo un préstamo récord.

“Voy a contar una primicia internacional, a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018 y va a mandar una comisión que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, que es un organismo que está en manos de la oposición, no se usó para financiar hospitales o escuelas, o para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión”, indicó.

Asimismo, al ser consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el ministro recordó que “hay dos juicios políticos planteados, uno que es de la Coalición Cívica, que es el que va a dictamen” y contó que le pidió al Congreso “que esta discusión no se mezclara con el proceso electoral”.

“No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos, porque es un tema del Poder Legislativo. Después del 19 de noviembre no solamente voy a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del microclima de la política, sino que hace a la vida de la gente, que es cómo funciona la Justicia, porque nos olvidamos de que todos los días nos encontramos con víctimas que conviven en el barrio con el delincuente, con el violador, con el asesino”, completó.

Fuente: Infobae