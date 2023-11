Gael Goyanes, estudiante del Colegio Upsala de El Calafate fue elegido ganador de las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina (OFRA) que se realizaron en Tucumán. Representó a Santa Cruz y Compitió con otros 23 estudiantes de todas las provincias del país.

En este contexto, en diálogo con EL MEDIADOR sostuvo: “Muy contento y feliz, esa hermosa experiencia fue increíble desde inicios de año tenía pensado el objetivo que era llegar a Tucumán. Cuando se cumplió el objetivo, de ahora en más es diversión absoluta”.

“Me acompañó mi profe Diego Martínez, que fue una parte crucial para este logro, con sus charlas técnicas, consejos, y su experiencia como profesor de Filosofía, me ayudó muchísimo a conseguir este logro”, destacó.

Luego, relató: “Es algo que me acompaña desde toda la vida, siempre me pregunté y quería saber las cosas, llegó un punto que las preguntas tenían múltiples respuestas, o no habías respuestas, y ahí llegó la filosofía a mi vida, cuando empecé a indagar más me enamoré completamente”.

“El profesor me dice acá está tu problema durante los próximo cinco años. Cada vez que tenía una pregunta filosófica se la compartía. Estuve visitando el Salón de Quinto año durante todo el año pasado”, indicó.

Olimpiada de Filosofía

Además, comentó cómo fue que decidió participar de la Olimpiada: “Cuando me enteré que podía participar de las olimpiadas de Filosofía. Éramos 18 participantes de cada provincia. Nosotros teníamos que escribir un ensayo con un título, teníamos que tratar el tema de sujetos en la era de la tecnociencia. Teníamos distintos ejes que podíamos elegir, yo elegí el de la moral. Y tenía que escribir un ensayo sobre la tecnología, que es todo lo que invente el hombre que es la tecnología”.

“El ensayo lo empezamos a escribir por junio, y la entrega fue en agosto. Hubo tres instancias, primero la colegial, donde los jurados fueron tres profesores del colegio Upsala. Después en el provincial vinieron doctores de filosofía de la UNPA y en el nacional estuvieron tres doctores de la Universidad Nacional de Tucumán”, comentó sobre el jurado.

Por consiguiente, el joven habló sobre lo que es la filosofía según sus propias palabras: “La filosofía es preguntar y reflexionar, en pocas palabras, es pensar más allá del pensamiento simple. Es reflexionar por qué el ser humano es malo. ¿Podemos culpar al celular porque la gente esté adicta? Es pensar más allá del pensamiento exacto y lógico”.

Proyectos

Para lo que viene, relató “ahora mi objetivo es pasar del colegial y si el provincial es virtual, cederle mi lugar al suplente, viajaría para participar porque me gusta. En quinto año, mi objetivo es volver a participar y llegar a Tucumán y volver a ser campeón nacional”.

“Me encantaría dedicarme al fútbol, es mi pasión más grande. Estamos en una situación que nos importa más y le damos la atención a los filósofos. Me gusta ver buen fútbol”, cerró