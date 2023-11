Murió el reconocido periodista Edi Zunino

La noticia de la muerte de Edi Zunino fue transmitida por Radio Con Vos mientras Ernesto Tenembaum dialogaba con Jorge Fontevecchia, quien se enteró del hecho en plena conversación y lo reveló al aire.

Cuando el conductor de ¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos? le hacía una última pregunta, el presidente del Grupo Perfil se disculpó: "Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste. Se murió Edi Zunino y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo".

El fallecido periodista trabajó junto a Fontevecchia por décadas. "Yo lo conocí, se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri, del sindicato de Comercio, me acuerdo perfectamente, con veintipocos años", recordó con pesar el entrevistado antes de despedirse.

Zunino, de larga trayectoria en el periodismo, era director de la revista Noticias y actualmente se desempeñaba como conductor en A24.

Tras conocerse la noticia, varios de sus colegas expresaron su conmoción en redes sociales. "Edi fue el mejor jefe que tuve. Un apasionado por el periodismo. Un periodista de raza", escribió Rodrigo Lloret en Twitter, periodista e integrante del Comité editorial del Grupo Perfil.

"Abrazo a dónde quieras que estés querido Edi. Algún día volveremos a reírnos, a tomar buen malbec y a hablar de nuestr@s hij@s. Un beso enorme a Sebastián, Manuel y Renata", lamentó por su parte el periodista Omar Lavieri.

En tanto, el comunicador Ramón Indart escribió: "Chau Edi Zunino. Un honor haber trabajado con vos. Mi jefe en Perfil. Mi compañero en A24. Por suerte te lo pude decir en vida. Siempre defendiendo a tus periodistas y bancando la parada ante presiones. Investigar con vos era distinto".