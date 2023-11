En estudios, Beatriz Constantino, Vocal por los Pasivos en la Caja de Servicios Sociales, quien se refirió a la venta restringida de medicamentos, las deudas de los municipios, la falta de prestadores y más.

“La obra social tiene muchas deudas, tenemos un sistema de pago, el aporte que hacemos todos los afiliados al gobierno para la obra social, que nos envía en cuatro cuotas, con eso vamos tapando parches”, manifestó en diálogo con EL MEDIADOR.

Seguidamente, Constantino reclamó: “Me parece una falta de respeto que no tengamos las cifras claras, el afiliado viene y nos reclama, y nadie sale a aclarar nada”.

Respecto a la situación que atraviesa el sector de la salud: “Mucha gente se ha ido del país, no tenemos especialistas, la salud nacional se ha venido abajo. En lo local no tenemos prestadores. La gente no la está pasando bien, no pueden pagar los estudios, que están carísimos”.

“Con todos los prestadores de la provincia, de Buenos Aires, Córdoba, los pagos se hacen a 60 días. La Caja paga en esos días, lo cierto es que no alcanza. Hay muchos prestadores que utilizan al afiliado y presionan al afiliado para que presionen a la Caja”, sostuvo y remarcó que “el coseguro hoy es de 1.000 la consulta”.

En otro tramo, sobre la situación de los municipios y las deudas que mantienen con la Caja: “Hugo estuvo en El Calafate y El Chaltén, y nos dijeron que se querían poner al día con los importes. Con el resto, no hemos hablado. Esto lo hemos planteado todo el tiempo”.

“Hay un abuso generalizado tanto de los afiliados como de los prestadores, hay que cuidar el aporte nuestro”, señaló.

Además, sobre la venta restringida de medicamentos contó: “Se llegó a un acuerdo y se normalizó la situación de los medicamentos, porque no podemos estar sin la medicación para nuestros afiliados. Hay tratamientos que son crónicos”.