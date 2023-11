Culminó con éxito la jornada “Adultos Mayores, Adultos Mejores” en Río Gallegos

Por parte del Municipio, participaron la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Deportes. La jornada incluyó actividad física, arteterapia, meditación, una charla sobre prevención de caídas y un almuerzo compartido. También hubo un stand de enfermería y la farmacia La Franco estuvo presente con un puesto de bienestar.



La apertura se realizó a las 9:30 horas en el Auditorio “Enfermeras de Malvinas” del Campus Universitario. La ceremonia fue encabezada por el vicedecano de la Unidad Académica Río Gallegos, Pedro De Carli; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; la Secretaria de Deportes, Silvina Juárez; la Directora General de Coordinación Desarrollo Comunitario Alejandra Ulúa; las señoras Estela Maris Mora y Ana María Vivas, ambas autoridades del Consejo Municipal del Adulto Mayor y los coordinadores de las actividades el Mg. Gonzalo Miranda y el profesor Guillermo Rodríguez.



Mónica Gutiérrez agradeció la presencia de tantos adultos mayores y las ganas que le ponen en cada actividad propuesta: “Me encanta ver la vitalidad que tienen. En lo particular yo he venido a varias actividades, he participado en algunas de ellas y cada vez veo que se acrecienta más el número de gente; eso es muy importante porque habla de la buena coordinación y sobre todo de las ganas que ustedes tienen de participar”, dijo.



En tanto, la secretaria de Deportes Silvina Juárez, luego de felicitar a los participantes por su asistencia, expresó que “ustedes son nuestro ejemplo a seguir por la energía, vitalidad, buena onda y predisposición”. Por último, agradeció a todo el equipo de trabajo del Municipio, especialmente a las profesoras Juliana Antonucci y Florencia Minolfi, que trabajan desde hace años en actividades deportivas y recreativas destinadas a adultos mayores.