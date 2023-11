La propuesta de Brasil también condenaba expresamente los "ataques terroristas odiosos" del grupo Hamas, pero no reconocía el derecho de Israel a defenderse, como exigía Estados Unidos.

Más de 16 millones de habitantes de este país no tienen asegurada su alimentación, según reveló la ONU. "Estas familias no están comiendo lo suficiente porque no tienen más recursos, comprometiendo seriamente su salud y sus medios de vida", dijo la representante local del Programa Mundial de Alimentos, Sarah Laughton.