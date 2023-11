Son momentos de definiciones en Boca Juniors. A menos de un mes para las elecciones a presidente, que se llevarán a cabo el próximo sábado 2 de diciembre, la oposición confirmó sus candidatos para enfrentar al oficialismo que tendrá a Juan Román Riquelme como referente.

En una conferencia de prensa que se realizó en el Yacht Club ubicado en Puerto Madero, Andrés Ibarra oficializó a Mauricio Macri como su vicepresidente primero en el binomio que buscará volver a ser gobierno después de los últimos cuatro años que encabezó Jorge Amor Ameal con Riquelme como la cara visible del fútbol en el club.

“Muchas gracias por acompañarnos, es un día muy especial para todos nosotros. Gracias a vos Mauricio que tomaste la decisión de volver para poner al club en lo más alto. Es un honor para mí decirles oficialmente que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente primero. Eso es un verdadero orgullo. Estamos frente a una elección muy importante, clave para el futuro de Boca. Entendimos que no podíamos ir divididos. Recuperar la gloria perdida y poner al equipo entre los primeros cinco clubes del mundo. Sabemos de grandes hazañas, hace falta muchísima pasión pero sobre todo mucha gestión”, inició Ibarra en compañía de Macri.

Luego, el ex presidente de Boca Juniors tomó la palabra y agradeció al candidato por sumarlo a la lista opositora. “Era un honor estar en Boca, que está por arriba de cada uno de nosotros. Presidentes, comisión directiva, entrenadores, jugadores y hasta por encima de los ídolos. Eso me trajo muchísimos conflictos. Con el tiempo ellos mismos se dieron cuenta que estaban equivocados en ponerse por encima de Boca Juniors. Hoy estoy acá porque justamente esto hoy está en duda. Andrés me dijo que me necesitaba y yo le dije que no lo podía abandonar a Boca a la arbitrariedad, autoritarismo y prepotencia. Por ese camino nuestro Boca no tiene futuro”, indicó.

Luego, Macri se tomó unos minutos para hablar sobre el actual vicepresidente de Boca Juniors y líder del Consejo de Fútbol, con quien competirá en las elecciones. “Con mucho orgullo yo fui a buscar a Riquelme a las inferiores de Argentinos, con Bilardo, y luego lo volvía a buscar cuando perdimos esa final traumática con La Volpe. Aprovechando el conflicto que tenía Riquelme con Villarreal, lo trajimos de vuelta. Y por más que me costó críticas por el salario de Román, el cartonero rompió el chanchito y con Román ganamos la Libertadores de vuelta”, inició.

“Pero eso ya no está, no existe ese espíritu de respeto con los jugadores, la prensa y los socios. No entiendo cuando dice que para él Boca es el patio de su casa. Boca es una de las instituciones deportivas más importantes del mundo. En Boca hay que venir a poner, no a sacar. Chanchi Riquelme nadie sabe quién es, nadie lo votó al hermano de Román y es quien maneja el club bajo las manos de Román. Todo esto es lo que me ha convocado hoy acá. Boca necesita que le pongamos el hombro. Andrés Ibarra me convoca, no es alguien que le va a hacer la rabona a Yepes o un pase de 50 metros a Martín (Palermo) para que le meta el primer gol al Real Madrid, pero es alguien preparado, honesto y que estuvo detrás de esos grandes equipos y permitieron que funcione. Liderando no solo en la cancha sino fuera. El respeto que había por Boca era total, así nos convocaban de todas partes del mundo. Lo tomo con responsabilidad, este vínculo de por vida solo con Boca mi familia y mi país. Les pido a los hinchas de Boca que nos vuelva a acompañar. Que por el camino correcto vamos a tener el lugar de donde Boca nunca tuvo que dejar”, continuó Macri.

“Riquelme sabe que mi única prioridad es Boca. Yo jamas puse un cartel. Es mi compromiso hacer lo correcto. Boca es Boca y la política es la política. Vine acá a hacer un esquema de trabajo transparente, ordenado respetuoso y no autoritario. Cuando dice que no debería haber elecciones, cómo puede decir que no deben haber elecciones y se tiene que quedar por que sí, porque es su patio. Eso es lo preocupante. En Boca nunca entró la política y mientras estemos nosotros jamás va a entrar. El compromiso de boca que vengan a Boca a poner, nunca a llevarse lo que no le corresponde”, cerró.

En cuanto a su posición sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y el deseo del candidato a presidente de la Nación, Javier Milei, de ver a un nuevo Boca, Macri respondió: “Ya tenemos arquero. Él dice que juega de arquero. Nos ha encargado de recuperar la alegría de ese Boca que daba ejemplo en todos los aspectos. Otra cosa que me dolió muchísimo fue el espectáculo bochornoso que dimos donde suspendieron la mitad del equipo. Esas cosas no pasaban. O el final con Racing perdimos porque no teníamos 7 jugadores en campo. Esas cosas se tienen que terminar. Milei como muchos hinchas de Boca quiere ver una institución respetada y competitiva. Desde el 2020 no ganamos un partido de Copa Libertadores si no es por penales. Este manejo tan discrecional era obvio que no iba a funcionar, por más que heredaron un Boca muy sólido institucionalmente”.

“El mundo ha ido en una dirección. Creo en la libertad, y cada club debería decidir cómo se quiere organizar. Hay socios de un club que creen que es mejor transformarse en Sociedad Anónima hay que dejarlos. Porque ven por televisión lo bien que andan los clubes europeos. Hay dirigentes que usan el club en beneficio propio y no cuidan a los socios. Ojalá algún día el estatuto de la AFA diga el que quiera ir por ahí vaya. Si algunos deciden que sí uno no se tiene por qué enojar”, explicó Macri sobre las SAD.

MÁS FRASES DE LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA IBARRA-MACRI

- El próximo DT de Boca y remodelación de la Bombonera: “En los próximos días vamos a dar a conocer el nombre del futuro DT de Boca. La Bombonera es una prioridad en la plataforma. Para estar entre los cinco primeros, o primero como nos pasó, Boca necesita tener un estadio de primer mundo. Necesita darle esa solución a los socios. Nuestro foco son los socios e hinchas. No podemos mirar para otro lado. Boca necesita un estadio Siglo XXI. Moderno y como los hay en el mundo. Esa Bombonera la vamos a terminar antes del término de la gestión, en 3 años. Antes habrá un tema burocrático y de la Legislatura en la Ciudad. Fuimos uno de los primeros en presentar el proyecto de rezonificación. Para que la gente pueda disfrutar ese proyecto” (Ibarra).

- La Bombonera Siglo XXI: “Es obvio que a Boca el estadio le ha quedado chico y necesitamos ampliarnos. Eso es un enorme desafío. Andrés y su equipo tiene la capacidad para hacerlo, en un país con problemas económicos. Esperamos que en el mejorar de la economía del país, Boca tiene que mejorar sí o sí. Fue doloroso para mucho despedirse de los viejos palcos y va a ser dolorosos despedirnos un día de La Bombonera. Esperemos que los arquitectos puedan armar una Bombonera con la misma acústica” (Macri).

“La Bombonera seguirá siendo utilizada para la Reserva, Las Gladiadoras y otras actividades, etc. Les vamos a dar la posibilidad a los socios de ver los partidos en La Bombonera por pantalla gigante” (Ibarra).

- Reventa de entradas: “Este manejo desastroso de las entradas, la cantidad de gente que vemos colados en los pasillos en todos lados. Esto lo tiene mal a la gente y al socio. Esto pasa por un manejo lamentable y más lamentable aún que hemos visto y está en proceso judicial el tema de la reventa de entradas. Es algo vergonzoso y en el Boca que nosotros queremos no damos a lugar. Ese es otro de los motivos pro los cuales queremos esta solución definitiva. Para manera de una manera transparente y seria para los socios” (Ibarra).

- Consejo de Fútbol: “Al Consejo de Fútbol lo disuelvo en el primer minuto. Es una pésima decisión, contamina el vestuario y le quita protagonismo al técnico” (Ibarra).

- El fútbol amateur de Boca: “Tenemos un proyecto integral para el fútbol juvenil. Tuve varias reuniones en el exterior. Además de darle una identidad futbolística, en el mundo hoy se prioriza la formación de personas. Sobre todo en la Argentina que vivimos hoy enormemente en un entorno carenciado. Ahora veo que más de la mitad de los chicos que pudieron estar se generaron en la gestión anterior. Eso debería aplicarse como una política de estado de Boca, independientemente de quien gobierne. Esta gestión le ha dado la oportunidad a muchos chicos de jugar en Primera, pero también veo que hay una enorme improvisación y no hay planificación. Y lo vemos con Barco, que debutó con Battaglia en la Reserva, descolló y desde ahí parece que lo guardaron en un placard” (Ibarra).

“Cuando llegamos a Boca en esa época lo trajimos a Griffa. Llevó mucho tiempo, tampoco podemos caer en la mentira de decir yo formé estos jugadores, que arrancan en novena. Los que han debutado en este ciclo son los que formó el ciclo anterior, trabajando profesionalmente. Lamentablemente este gobierno desmanteló todo el fútbol amateur. Echaron a muchos gerentes importantes. Hay que volver a ser un equipo profesional porque todo evoluciona. Para que podamos competir con el Real Madrid y el City, va a ser difícil comprar jugadores. Hay que extremar esfuerzos para formar profesionales íntegramente desde nuestras inferiores” (Macri).

- La relación con Chiqui Tapia y la AFA: “Me manifesté públicamente cuando se anularon los descenso. La liga argentina ha caído mucho en el ránking mundial. El desastre económico ha afectado muchísimo a los clubes, pero a la vez no ayuda nada ser na o dos ligas en tener 30 equipos. No funciona, no es serio. Llegado el momento Boca planteará y esperemos recoger apoyos, hacer un diseño de liga para que el nivel del fútbol mejore” (Macri).

- La inclusión de Mario Pergolini en la lista: “No solo el orgullo de presentarlo a Mauricio como compañero de fórmula, sino por la unidad. Construimos un equipo, comisión directiva con distintas agrupaciones de Boca y donde Mario Pergolini también forma parte” (Ibarra).

Uno de los puntos salientes de la campaña que presentó Ibarra fue la construcción de una nueva Bombonera llamada Siglo XXI que tendrá capacidad para 105.638 hinchas xeneizes si el proyecto se pone en marcha. El nuevo recinto, ubicado a poco más de 200 metros del mítico estadio Alberto J. Armando, se levantará en los terrenos de Casa Amarilla y se unirá con el actual a través de un puente.

La construcción implicaría gestiones de unos ocho meses para su aprobación y luego unos tres años para completar la obra que tendrá un costo aproximado de USD 400 millones. La financiación del proyecto se lograría con la venta anticipada de palcos, abonos, plateas y los estacionamientos futuros. Además, habrá que ver si se adoptará un naming a través de una marca que quiera apostar para que la nueva Bombonera lleve su nombre.

Hay que recordar que esta presentación se produjo el día previo a la fecha señalada para que los candidatos entreguen sus listas definitivas para la elección. Todavía no se conocen detalles sobre sí Riquelme finalmente se presentará a presidente del Xeneize o lo hará en una fórmula que podría tener como cabeza al actual secretario general del club, Ricardo Rosica. ¿Habrá alguna sorpresa de última hora? ¿Aparecerá Ameal en algún puesto de lista del oficialismo o dejará la institución tras su segunda etapa como titular en Brandsen 805? Son algunas de las incógnitas que se develarán en las próximas horas.

Durante el fin de semana, el que bajó su postulación fue Jorge Reale. El empresario de la publicidad oriundo de Mendoza escribió una larga carta en sus redes sociales en la que anunció que no será parte de las elecciones con la agrupación Familia Xeneize. “Ante las informaciones erróneas que circularon en estos días, quiero comunicar que he tomado la decisión de no participar en estas elecciones. En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo grandísimo por constituir un espacio constructivo y propositivo, que estuviese por fuera de la grieta y sus lógicas dañinas. Pero no sin dolor debemos contarles a los socios que no llegamos”, expresó el ahora ex candidato.

Fuente: Infobae